Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini sposi, le nozze celebrate da Federico Russo

Dopo 13 anni d’amore, Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini si sono sposati. Le nozze sono state celebrate il 10 luglio e tramite la voce e le emozioni di un amico speciale: Federico Russo. Lo speaker è stato infatti designato come officiante speciale, ma la cerimonia si è svolta alla presenza dei tanti amici e colleghi che hanno testimoniato la loro unione fino al giorno del fatidico Sì.

Insieme ai due figli, che hanno avuto in questi tanti anni d’amore, c’erano anche gli amici di una vita come Roberta Pitrone, Anna Ferzetti, Pierfrancesco Favino e Lillo Petrolo. Una grande festa, però caratterizzata dalla sobrietà, ha accompagnato i due sposi che sono ora pronti a un nuovo cammino, con la bella famiglia che hanno saputo creare.

L’amore tra Carolina e Pier è nato sul lavoro. Dalla loro unione sono nati due figli, uno nel 2008 e il secondo nel 2011. Il loro legame e solido e ormai indissolubile, anche se vissuto lontano dal clamore dei riflettori. La riservatezza reciproca è sempre stata il segreto di questa coppia, che ha messo al primo posto la famiglia a discapito del gossip.

Le numerose dediche reciproche rappresentano un chiaro segnale del sentimento che li unisce. Per il compleanno del suo Pier, Carolina Di Domenico aveva scritto: “Il motivo per cui sono felice, per cui non mi sento mai sola, per cui tutto ciò che succede è solo un altro ostacolo da superare ma con te mi sento già dall’altra parte. Ti amo”.

Gli esordi di Carolina Di Domenico risalgono ai primi anni 2000, quando inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Protagonista di alcuni spot pubblicitari e, in seguito, di alcune delle maggiori fiction italiane, si afferma come VJ a MTV conducendo anche gli MTV Day. Lavora per Sky, La7 e per la Rai, partecipando alla prima edizione di The Voice Of Italy. Come speaker di Rai Radio 2, ha rappresentato l’Italia a Eurovision Song Contest come portavoce, al momento di assegnare i punteggi. Pier Ferrantini è invece conosciuto per essere stato il leader della band Velvet – quella del tormentone Boyband – divenuto poi speaker di Rai Radio Due.