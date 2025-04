Carlos Santana in ospedale, malore prima del concerto: come sta

Carlos Santana ha avuto un malore poco prima di esibirsi in una data del suo tour in Texas: come sta ora

Fonte: IPA Carlos Santana

Brutto momento per Carlos Santana. Il celebre chitarrista e compositore è stato colto da un malore martedì 22 aprile 2025, poche ore prima di potersi esibire sul palco del Majestic Theater di San Antonio, in Texas. Un evento molto atteso da fan e appassionati, che è stato però rimandato per tutelare lo stato di salute dell’artista.

Secondo le informazioni del suo manager, Santana è stato portato in ospedale per accertamenti e l’evento è stato ufficialmente rinviato. Una notizia che ha fatto rapidamente il giro del web, alimentando preoccupazioni tra i fan per un uomo che aveva già avuto un malore durante un concerto nel 2022. Ecco come sta ora.

Carlos Santana, malore pre concerto: come sta

Per Carlos Santana, doveva essere una serata dedicata alla musica e all’amore dei suoi fan quella al Majestic Theatre di San Antonio. Un palco che avrebbe dovuto accoglierlo con entusiasmo, ma che, sfortunatamente, è rimasto vuoto. L’artista ha dovuto rinunciare all’esibizione a causa di un malore che lo ha colpito nelle ore immediatamente precedenti allo show.

Secondo le notizie riportate dai media, Santana si trovava già sul posto, pronto per salire sul palco, quando ha iniziato a sentirsi male. È stato trasportato in ospedale in ambulanza per ricevere tutti gli accertamenti necessari. Lo spettacolo è stato quindi posticipato, e il pubblico è stato informato tramite una nota ufficiale del suo manager che ha anche chiarito la natura del suo malessere.

“È con profonda delusione che devo informarvi tutti che lo spettacolo di stasera a San Antonio è stato rinviato. Il signor Santana si trovava sul posto (il Majestic Theatre) per prepararsi allo spettacolo di stasera quando ha avuto un episodio che è stato diagnosticato come disidratazione”.

Una situazione che ha destato grande preoccupazione, ma che fortunatamente si è risolta nel migliore dei modi. Le condizioni di salute dell’artista, dopo i controlli, non sembrano destare allarme.

“Per eccesso di cautela e per la salute del signor Santana, la decisione di rinviare lo spettacolo è stata la più prudente. Sta bene e non vede l’ora di tornare presto a San Antonio e di continuare il suo tour negli Stati Uniti”.

Carlos Santana, un altro malore nel 2022

Non si tratta, purtroppo, del primo episodio simile per il chitarrista. Già nel luglio 2022, durante il suo tour di quell’anno, Santana aveva avuto un malore sul palco del Pine Knob Music Theatre di Clarkston, in Michigan.

Anche in quell’occasione si era trattato di disidratazione, aggravata da un colpo di calore. Santana aveva poi raccontato ai fan, attraverso i suoi canali social, di aver dimenticato di mangiare e bere a causa, forse, dei ritmi intensi. Fortunatamente si era ripreso velocemente, tornando a esibirsi poche settimane dopo.

La prossima tappa è prevista per mercoledì 23 aprile 2025 a Sugar Land, in Texas, anche se non è ancora chiaro se ci saranno variazioni nel calendario. Il tour proseguirà per tutto aprile, portandolo sui palchi fino a novembre e toccando anche l’Europa. In Italia, Santana è atteso il 2 luglio a Mantova, per una data che promette di essere memorabile.