Carlo Conti positivo: i messaggi dei vip su Instagram

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

I vip si stringono intorno a Carlo Conti dopo la notizia della sua positività al Coronavirus. Il conduttore ha annunciato su Instagram di aver contratto il virus: “Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid – ha detto -. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico”. In tanti hanno commentato il post del presentatore, da Mara Venier ad Andrea Delogu, passando per Caterina Balivo, Rita Dalla Chiesa e Giovanni Ciacci.

Giulio Golia, inviato delle Iene che ha fatto i conti con la malattia, ha invitato Carlo a “non sottovalutare nulla”, mentre Gerry Scotti, che pochi giorni fa aveva annunciato di essere positivo, ha scritto: “Un’altra cosa in comune! Forza Carlo, ti abbraccio”. Non poteva poi mancare un messaggio di Pago, concorrente di Tale e Quale Show. “Maledizione, non ci voleva – ha detto, rivolgendosi al conduttore -, ma saprai sconfiggerlo ed affrontare il tutto come sempre, alla grandissima”.

Secondo le prime informazioni emerse la positività di Carlo Conti non ha causato problemi alla squadra di Tale e Quale Show. Il programma andrà in onda regolarmente e il presentatore lo condurrà da casa sua, dove si trova in isolamento. Conti si aggiunge alla lunga lista di vip che hanno contratto il virus. Molti di loro hanno già trovato soluzioni innovative per guidare le loro trasmissioni. Gerry Scotti, ad esempio, ha annunciato che non rinuncerà a Tu Sì Que Vales. Il conduttore si stava recando negli studi dello show prima di scoprire di essere positivo al Coronavirus.

“Sono stato rigorosissimo – ha raccontato il presentatore -. In famiglia siamo al limite del paranoico. Non vedo gli amici e non vedo perfino mio figlio. Ho fatto il tampone perché lunedì sarei dovuto andare a Roma in treno per registrare ‘Tu si que vales’ e naturalmente noi dobbiamo stare controllati, quindi sabato mattina ho fatto il tampone e sono risultato positivo […] Comunque non mollo – ha concluso -. Registro da casa e ribadisco a tutti: prudenza a chi non ha il Covid e coraggio a chi l’ha preso”.