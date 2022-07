Carl Brave, chi è la vera fidanzata

Fonte: IPA Chi è la fidanzata del rapper Carl Brave

Non conoscere almeno una canzone di Carl Brave risulta essere quasi una cosa impossibile, perché il cantante romano negli anni è riuscito a prendere il suo posto nel mondo della musica, soprattutto con le hit estive come Makumba, che più o meno tutti hanno almeno una volta cantato o ballato in spiaggia. Ma chi è la sua vera fidanzata?

Chi è la fidanzata di Carl Brave

Capita spesso, nel mondo dello spettacolo, che si associno in termini sentimentali alcune persone tra di loro per questioni che, in realtà, sono puramente lavorative. Sicuramente è stato il caso di Carl Brave e la cantante Noemi, che appaiono frequentemente insieme sui social e hanno pubblicato insieme i singoli di grandissimo successo Makumba e Hula-Hoop.

Nel tempo, infatti, in molti si sono chiesti o hanno pensato che i due artisti fossero coinvolti in una relazione. La risposta è no: Noemi e Carl Brave (nome d’arte di Carlo Luigi Coraggio) sono solamente colleghi che condividono anche una bellissima amicizia al di fuori della musica. La loro passione per la Roma, ad esempio, li porta allo stadio insieme, e per questo potrebbero esserci dei fraintendimenti da parte di chi non sa che in realtà il rapper romano è fidanzato, così come l’ex concorrente di X Factor è sposata felicemente dal 2018 con Gabriele Greco.

La vera fidanzata di Carl Brave si chiama Eleonora Trezza, ma è una ragazza decisamente riservata e per questo sono in tanti a non sapere della sua esistenza. L’artista, però, ha parlato di lei in un’intervista per Vanity Fair: “Non viviamo insieme perché è presto: è un passo troppo importante. Vengo da una convivenza di due anni con la mia ex fidanzata”, ha dichiarato.

Classe 1998, Eleonora Trezza è nata a Sora, in provincia di Frosinone, e ha conseguito una laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università La Sapienza di Roma. Il suo profilo Instagram conta più di 13 mila follower, ma la ragazza condivide di rado foto con il suo fidanzato, proprio a conferma del suo essere una persona estremamente riservata per quanto riguarda la vita privata.

Carl Brave, un successo dopo l’altro

Ha raggiunto maggiore popolarità attraverso le hit degli ultimi anni, ma Carl Brave ha da sempre portato avanti la sua passione per la scrittura e per la musica, la stessa che gli ha permesso di arrivare al successo meritatissimo di ora e sui palchi più importanti.

Martedì 26 luglio, infatti, sarà uno dei protagonisti del Battiti Live, il programma tutto dedicato alla musica e condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Si tratta dell’appuntamento estivo per eccellenza, in cui le maggiori hit di successo si alternano sul palco, con le città pugliesi a fare da cornice.

Durante la puntata del 26 luglio, che andrà in onda su Italia Uno, tra i vari artisti presenti per la quarta puntata del Battiti Live ci saranno anche la meravigliosa Elodie, che fa sognare sempre con i suoi look e la sua bravura, Alvaro Soler, Topic, Rkomi, La rappresentante di Lista, Gabry Ponte, Ana Mena, Rocco

Hunt, Fedez, Mara Sattei, Tananai, Francesca Michielin, Aka7even, Noemi (insieme a Carl Brave per la loro hit Hula-Hoop), Lazza, Kayma, Anna, The Kolors, Raf, Dargen D’Amico, Michele Bravi.