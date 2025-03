Bobby Solo, malore durante il concerto. Il cantante rassicura i fan

Fonte: IPA Bobby Solo

Malore sul palco per Bobby Solo. Il rocker, che ha da pochissimo compiuto 80 anni, ha fatto preoccupare i fan presenti per il live a Pordenone, ma anche chi non c’era giovedì sera e ha appreso la notizia attraverso i giornali e i siti di news. Se in un primo momento era stato il management dell’artista a rassicurare tutti a proposito delle sue condizioni di salute, dopo ci ha pensato lui stesso a condividere un videomessaggio per i fan, spiegando nel dettaglio l’accaduto. E con tanto di canzone finale.

Bobby Solo ha un malore e interrompe il concerto

La notizia avrebbe fatto preoccupare in ogni caso, a maggior ragione considerata la veneranda età (seppur portata benissimo) dell’artista, che ha da poco compiuto 80 anni. Bobby Solo è una roccia, questo è certo, ma sapere di un malore che lo ha costretto a interrompere sul più bello uno dei suoi concerti ha scosso un po’ tutti.

L’artista si trovava sul palco del Capitol, a Pordenone, ed erano passasi circa 50 minuti dall’inizio del live quando improvvisamente si è accasciato per terra. Bobby Solo avrebbe voluto riprendere il concerto ma il suo management ha preferito interrompere tutto, consentendogli così di riprendersi ma soprattutto di sottoporsi a tutti i controlli del caso.

In un primo momento la stessa Capitol Records aveva rilasciato un comunicato sulla sua pagina ufficiale, spiegando: “Il concerto di Bobby Solo è stato interrotto causa malore dell’artista ma vogliamo rassicurarvi sul suo stato di salute. Mentre era ancora sul palco, appena si è ripreso, ci ha detto che avrebbe voluto continuare il concerto”.

Il messaggio di Bobby Solo per rassicurare i fan

Non ci è voluto molto prima che Bobby Solo prendesse la parola. Consapevole del grande affetto che lo circonda e di quanto sia importante il suo pubblico, l’artista ha deciso di condividere un videomessaggio sul suo profilo Instagram per spiegare personalmente quanto accaduto giovedì sera a Pordenone.

“Carissimi amici dello zio Bobby, volevo tranquillizzarvi. Praticamente ho fatto dieci giorni di antibiotici per l’influenza e poi prima di fare il concerto per un giorno e mezzo non ho mangiato, perché non avevo fame. Dopo 50 minuti che il pubblico era molto felice, facendo Rock and Roll, facendo blues e le mie canzoni, mi è venuta una ipoglicemia, cioè gli zuccheri nel corpo sono cascati e ho sentito un sudore freddo e sono svenuto. Ma sono arrivati dei meravigliosi medici con l’ambulanza, hanno detto che (…) il cuore era a posto e mi hanno detto: ‘Se lei non mangia per un giorno e mezzo e dopo che ha preso gli antibiotici avrà dei problemi e cascherà svenuto’. Così è stato, però il pubblico era contento anche dei 50 minuti e rifaremo il concerto a Pordenone“, queste le sue parole.

Un video che dimostra come si sia già ripreso, ma soprattutto come il suo spirito non si sia fiaccato neanche per un momento. Tanto da concluderlo con una dedica ai suoi fan: chitarra tra le mani, Bobby Solo ha cantato e suonato Blue suede shoes del mitico Elvis. Perché il Rock and roll non muore mai.