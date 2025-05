Billy Joel: “Ho un disturbo neurologico. Compromessi udito e vista”. Cancellati i concerti

Fonte: ANSA Billy Joel

Billy Joel ha annunciato la cancellazione di tutti i suoi concerti a causa di un problema di salute. Una notizia che lascia un grosso dispiacere nel mondo della musica e i milioni di fan che, da oltre mezzo secolo, seguono con affetto e ammirazione la sua carriera.

Con un comunicato condiviso tramite i suoi canali ufficiali, il cantautore ha raccontato di aver ricevuto una diagnosi di idrocefalo a pressione normale (PH), un disturbo neurologico che ha già iniziato a impattare su alcune delle sue funzioni sensoriali fondamentali per chi – come lui – ha fatto del pianoforte e delle parole una forma d’arte capace di scuotere il mondo intero. “Sono sinceramente dispiaciuto di aver deluso il mio pubblico – ha scritto – e vi ringrazio per la vostra comprensione.”

Billy Joel si ferma per un disturbo neurologico

Una diagnosi, quella di idrocefalo a pressione normale, difficile da accettare, soprattutto quando la tua vita – e il tuo lavoro – ruotano attorno a sensi fondamentali come l’udito e la vista.

È questo il disturbo neurologico che ha colpito Billy Joel che, ora, ha bisogno di una pausa e di cure. A raccontarlo lui stesso tramite un annuncio arrivato con un post sui social, ha spiegato: “Questa condizione è stata esacerbata dalle recenti esibizioni in concerto, con conseguenti problemi di udito, vista ed equilibrio”.

Ma Billy Joel, iconico Piano Man detentore di sei Grammy e centinaia di concerti sold-out, non ha intenzione di accantonare la sua carriera musicale: l’artista sta infatti seguendo le istruzioni dei medici e “si sta sottoponendo a una terapia fisica specifica e gli è stato consigliato di astenersi dall’esibirsi durante questo periodo di recupero”. Un periodo di pausa dovuto e necessario, in cui l’artista 76enne si affida alle cure dando priorità alla sua salute.

I fan, comprensibilmente scossi dalla notizia, hanno mostrato fin da subito grande affetto e solidarietà. Sui social, non sono mancati messaggi di supporto e auguri di pronta guarigione da parte di colleghi, musicisti e ascoltatori di tutte le età legati a una vera icona della musica internazionale con oltre 150 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Billy Joel, concerti cancellati

La conseguenza immediata di questa condizione è, ovviamente, l’annullamento di tutti i concerti previsti nei prossimi mesi. Una scelta sicuramente dolorosa ma necessaria per l’artista che, nonostante avesse già riprogrammato alcune tappe del suo tour, era pronto a esibirsi in una serie di date tra Europa, Canada e Stati Uniti. “Billy è grato per il sostegno dei fan in questo periodo e attende con ansia il giorno in cui potrà di nuovo salire sul palco,” continua la nota ufficiale.

Per chi aveva già acquistato i biglietti, arriva però una buona notizia: non è necessario fare nulla per ottenere il rimborso. Questo sarà effettuato in automatico tramite il metodo di pagamento originale utilizzato. Se i biglietti sono stati trasferiti, il rimborso andrà all’acquirente originario. Una piccola rassicurazione per chi sperava di vederlo dal vivo, con la speranza – condivisa da tutti – di vederlo tornare presto, in salute, a fare ciò che ama.