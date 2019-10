Bianca Atzei e Jonathan hanno litigato, la rivelazione a Detto Fatto

editato in: da

Già da qualche mese si vociferava di una possibile rottura tra Bianca Atzei e Jonathan Kashanian: i due, grandi amici dai tempi dell’Isola dei Famosi, sembrano essersi allontanati. E la conferma è arrivata poche ore fa durante la puntata odierna di Detto Fatto, dove Jonathan tiene una curiosa rubrica che ha molto successo tra il pubblico. Stavolta, l’ex naufrago israeliano è stato preso letteralmente in contropiede da Bianca Guaccero, ed è bastata una sola foto!

Oggi, Jonathan stava illustrando la sua classifica dedicata agli uomini più bassi nel mondo dello spettacolo, quando alla nona posizione ha parlato di Max Biaggi. L’ex pilota, nonostante la sua statura, ha avuto al suo fianco donne bellissime e molto alte – Eleonora Pedron e Anna Falchi tra tante. Alle spalle di Jonathan, però, è comparsa una foto di Max Biaggi e Bianca Atzei. E improvvisamente è calato il silenzio.

L’ex naufrago si è interrotto a metà di una frase, senza riuscire ad andare avanti. La Guaccero ha provato a capire cosa fosse successo, e la sua risposta ha spiazzato tutti: “Non capisco adesso cosa c’entri questa foto. Non me l’aspettavo, scusa. Vabbè, andiamo avanti”. In un primo momento sembrava che il suo stupore derivasse da una scelta sbagliata da parte della produzione: “Lei non è alta. Io stavo dicendo che lui stava con donne alte”. Ma subito dopo ha aggiunto qualcosa che ha insospettito il pubblico: “È una cosa mia personale, scusate”.

Bianca ha cercato di indagare un pochino più a fondo, senza però riuscire a strappare qualche altra confidenza a Jonathan: “Se dobbiamo parlarne, c’è bisogno di una puntata intera, ma non mi sembra il luogo giusto. Bianca ti prego, non è la trasmissione giusta”. The show must go on, dicono. Così la puntata è andata avanti, seppure con qualche difficoltà per Jonathan, che ha avuto bisogno di alcuni istanti per tornare ad indossare il suo sorriso.

Insomma, pare evidente che tra lui e Bianca sia accaduto qualcosa. Sono diversi mesi che di loro insieme non ci sono foto, e in molti sospettano che il loro bellissimo rapporto possa essersi incrinato da quando nella vita della cantante è arrivato Stefano Corti. Naturalmente queste sono solo indiscrezioni, ma è comunque chiaro che, quale che sia il motivo, l’amicizia tra Bianca Atzei e Jonathan non è più la stessa.