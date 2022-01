Betty White, le ultime parole prima di morire ci toccano nel profondo

Betty White ci ha lasciato poco prima che potesse soffiare ben 100 candeline; all’età meravigliosa di 99 anni, l’attrice e conduttrice statunitense, icona della TV, ha esalato l’ultimo respiro il 31 dicembre 2021. Stando a quanto riportato dal Page Six, Betty White avrebbe pronunciato delle ultime parole davvero toccanti, un esempio di come l’amore sia il motore della vita.

Betty White, le ultime parole commoventi

Betty White ci ha lasciato l’ultimo giorno dell’anno, il 31 dicembre 2021, e attraverso l’intervista a Page Six di Vicky Lawrence, che in Mama’s Family ha lavorato proprio al fianco dell’attrice che aveva interpretato il ruolo di Ellen Harper Jackson, siamo venuti a conoscenza delle ultime parole che avrebbe pronunciato prima di morire.

Vicky Lawrence ha raccontato di aver sentito telefonicamente Carol Burnett, Eunice Higgins in Mama’s Family, per dirle quanto fosse orrendo vedere andare via le persone che si amano; la collega e amica Burnett, a sua volta, le ha mandato un messaggio di risposta, scrivendole di aver parlato con l’assistente di Betty White, al suo fianco quando l’attrice è morta, la quale le ha detto che l’ultima parola pronunciata dalla White è stata “Allen”, il nome di suo marito.

Allen Ludden è stato un conduttore televisivo e radiofonico e faceva parte del mondo dello spettacolo come Betty White, con la quale è convolato a nozze nel 1963. I due si erano conosciuti all’interno di un game show chiamato Password, in cui erano rispettivamente conduttore e ospite.

Betty White e Allen Ludden non hanno avuto figli, ma si sono amati e sono rimasti insieme per ben 18 anni dopo il matrimonio, fino a quando Allen Ludden è morto nel 1981 per un tumore allo stomaco. Un amore che è in qualche modo continuato fino alla morte dell’attrice, dal momento in cui, prima di spirare, ha pronunciato il nome di suo marito.

Betty White, la star della TV statunitense

Avrebbe compiuto cento anni il 17 gennaio 2022, ma Betty White è andata via poco prima, l’ultimo giorno dell’anno. Diventata famosa in tutto il mondo soprattutto grazie ai ruoli interpretati in TV, come quello di Rose Nylund in Cuori senza età o il ruolo di Sue Ann Nivens nella serie Mary Tyler Moore, oltre che nel ruolo in Mama’s Family, l’attrice è stata una star per il piccolo schermo americano. Betty White ha interpretato molti personaggi nel corso della sua carriera, non solo quelli citati, e sono talmente tanti da non riuscire a quantificarli.

Sette Emmy Awards vinti, un Golden Globe, tre American Comedy Awards, quattro Tv Land Awards ma non solo: la carriera di Betty White è colma di vittorie o quantomeno candidature, come simbolo del suo talento immenso (e che non dimenticheremo mai). Conosciuta e amata, alla sua morte anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha speso parole importanti per la donna: “Betty White ha portato un sorriso sulle labbra di generazioni di americani”, ha scritto in un Tweet. “È una icona culturale che ci mancherà molto. I miei pensieri e di Jill vanno alla sua famiglia e a tutti coloro che l’hanno amata”.