Belinda Peregrin scivola in passerella. La sequenza della caduta in foto

Fonte: Getty Images/IPA La cantante Belinda Peregrin è caduta in passerella mentre sfilava per L'Oreal alla Paris Fashion Week

Belinda Peregrin, una delle cantanti e attrici più note del mondo latino, ha vissuto un momento inaspettato sulla passerella della settimana della moda di Parigi. La star 35enne, nata in Spagna ma cresciuta a Città del Messico, è caduta durante la sfilata de L’Oreal e il filmato dell’incidente è diventato virale sui social media.

Belinda Peregrin è caduta in passerella durante L’Oreal Show, l’evento che ha inaugurato la settimana della moda di Parigi. Giunto alla sua settima edizione, si tratta di un evento eccezionale che celebra l’emancipazione femminile e quest’anno si è tenuto nella prestigiosa Place de l’Opéra. Questa sfilata, aperta al pubblico gratuitamente su prenotazione, ha registrato il tutto esaurito in un batter d’occhio. Una vera e propria celebrazione delle donne e del femminismo, con look audaci e un potente messaggio di inclusione.

La Peregrin, che ha iniziato a lavorare nello spettacolo da bambina ed è nota in Italia per il ruolo di Marisol nel film Disney Channel del 2006 The Cheetah Girls 2, è stata protagonista di questo prestigioso evento insieme ad altre colleghe, tra cui la nostra Elodie, che ha lasciato il segno con un abito scintillante e un grosso sorriso. Ma c’erano anche, solo per citare alcune: Bebe Vio, Kendall Jenner, Heidi Klum, Cara Delevingne, Jane Fonda, Andie McDowell, Camila Cabello, Eva Longoria.

Belinda ha sfoggiato per L’Oreal Show 2024 un look rosso sgargiante: minidress, stivali alti fino al ginocchio e cintura con fibbia dorata. I tacchi troppo alti hanno tradito la sudamericana che, ad un certo punto, è scivolata in passerella. A soccorrerla la collega brasiliana Anitta, che stava uscendo di scena quando si è verificato l’incidente.

Fonte: IPA

Il messaggio di Belinda Peregrin dopo l’incidente

Belinda Peregrin si è slogata la caviglia durante l’incidente. La cantante non ha però lasciato che l’incidente le rovinasse la giornata, gestendo la situazione con professionalità e con il sorriso sulle labbra. Invece di lasciarsi sopraffare dalla vergogna o dal disagio, Belinda ha mostrato un atteggiamento rilassato e autoironico, ridacchiando e portando a termine la sua sfilata. Il pubblico presente ha applaudito e prima di andare via ha salutato tutti con un bacio.

Fonte: IPA

Dopo l’evento, Belinda Peregrin – senza alcun timore – ha condiviso il video della caduta intervellato da uno spezzone in cui si vede Carrie Bradshaw della serie cult Sex and the city che cade in passerella proprio come lei. “Il momento più iconico della mia vita anche se non avrei mai immaginato che sarebbe stato così”, ha scritto l’artista. Tantissimi i commenti di sostegno per Belinda: “Hai saputo gestire tutto alla perfezione, sei stata bravissima e bellissima”, hanno scritto in molti.

Chi è Belinda Peregrin

Belinda Peregrin, soprannominata la “principessa del pop latino”, ha un seguito ampio e fedele, soprattutto in America Latina, dove ha venduto più di 16 milioni di album. Ha cominciato a recitare da bambina in alcune telenovelas. Nel 2002 ha firmato il suo primo contratto discografico con Sony BMG e due anni più tardi ha lanciato il suo album di debutto, Belinda, uno degli album più venduti da una solista adolescente in America Latina.

Fonte: IPA

Durante il suo primo decennio nell’industria musicale latina, Belinda è diventata una figura di spicco nel latin pop e nella cultura popolare, grazie anche alla sua vita personale al centro del gossip. Molto chiacchierata la sua storia d’amore con il cantante messicano Christian Nodal, durata quasi tre anni e giunta al termine ad un passo dal matrimonio.