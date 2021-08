editato in: da

Belen Rodriguez mamma bis: le foto più belle con Luna Marì

Belen Rodriguez si sfoga su Instagram e racconta la sua amarezza. La showgirl argentina, divenuta da poco mamma di Luna Marì, si svela come non aveva mai fatto prima, con un post in cui rivela ciò che la turba e la fa soffrire.

La modella e conduttrice di Tu Sì Que Vales, sta trascorrendo le vacanze sull’Isola di Albarella insieme a tutta la famiglia. Con lei ci sono i fratelli Jeremias e Cecilia, con i rispettivi compagni, l’amatissima mamma Veronica Cozzani e il papà Gustavo, ma soprattutto Antonino Spinalbese. L’hairstylist, conosciuto appena una anno fa, ha regalato a Belen un nuovo capitolo della sua vita. Dopo Santiago, lo scorso luglio la Rodriguez è diventata mamma di Luna Marì, realizzando il sogno di un altro figlio.

Nonostante non sia mai rimasta troppo lontano dai social, Belen ha scelto di vivere, prima la gravidanza poi il post-parto, in modo più privato del passato, godendosi ogni istante insieme alla sua bambina. Una felicità, quella della showgirl, che si legge nel suo sorriso e negli occhi che brillano. Negli ultimi giorni però qualcosa ha turbato la serenità della Rodriguez, come ha confidato lei stessa su Instagram. In un post la modella si è lasciata andare a un lungo sfogo.

“Il problema è che viviamo in un mondo in cui più s*****o sei e più ottieni – ha scritto -, più sei buono e più la gente se ne approfitta. Un mondo in cui la mala educazione è la normalità e la gentilezza una perdita di tempo. #unmondocosialcontrario”. Immancabili i commenti di chi crede che le parole della Rodriguez siano riferite all’ex marito Stefano De Martino da cui si è separata definitivamente nel 2020 dopo un intenso ritorno di fiamma.

In realtà dopo l’addio, Belen ha deciso di voltare pagina e di non parlare più dell’ex marito e papà di Santiago. Nell’intervista rilasciata a Chi dopo la nascita di Luna Marì, ha confermato che tutti i suoi ex le avrebbero fatto gli auguri per l’arrivo della piccola. Resta dunque un mistero l’identità della persona a cui sono rivolti lo sfogo della Rodriguez e le sue parole amare.