Belen come non l’abbiamo mai vista: a 14 anni (sempre col sorriso)

Belen, che cerca l’amore vero ma sceglie fidanzati (sempre) uguali

Qual è il modo migliore per cancellare qualsiasi traccia di tristezza? Fare un tuffo nel passato, magari ripescando alcune delle foto più belle e osservare il percorso che abbiamo fatto nel tempo, forse cadendo, ma sempre col sorriso. Negli ultimi tempi, Belen Rodriguez è stata al centro di polemiche e chiacchiericci: dalla crisi con Antonino Spinalbese fino alle accuse di Nina Moric, la showgirl non si è piegata, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali e ha preferito mantenere un profilo basso.

Belen Rodriguez, la foto a 14 anni: sempre col sorriso

Dopo aver condiviso il post con l’autografo di Sophia Loren – una risposta ben poco velata per replicare alle accuse avanzate dalla Moric – ha voluto aggiungere un’altra immagine al suo feed, molto potente e significativa. Belen a 14 anni, con una maglietta a righe colorata, i capelli lunghi, la pelle splendente e un sorriso magnifico. Il miglior vestito che si possa indossare in tempi bui.

Non c’è nulla da obiettare: in quanto a classe, Belen ha sempre cercato di non scadere nell’ovvio e nello scontato, neppure quando si è ritrovata nell’occhio del ciclone. La Moric aveva accusato la Rodriguez di aver fatto bere suo figlio Carlos e di aver cercato persino di baciarlo nella sera del 23 dicembre. L’episodio però non sarebbe mai avvenuto e oltretutto in difesa della Rodriguez sono corsi proprio Carlos e Fabrizio Corona.

Il Natale di Belen, tra Antonino, i figli e un’ombra

Siamo abituate a pensare al Natale come a un periodo magico, ma anche i momenti migliori possono metterci duramente alla prova. In occasione della vigilia di Natale, Belen e Antonino si sono mostrati nello stesso posto: una scelta che possiamo definire ben poco fuori dal comune, dal momento in cui hanno una figlia, Luna Marì, e dunque è lecito pensare che abbiano voluto essere entrambi presenti per il suo primo Natale.

La crisi tra Belen e Antonino Spinalbese è sempre apparsa poco chiara: tra commenti, dichiarazioni e lo scoop di Oggi, in cui abbiamo scoperto qualcosa in più sulle vite separate che conducono, non c’è stabilità nel cuore della showgirl. Almeno per quanto riguarda l’amore: coi figli Luna Marì e Santiago, si sente più amata che mai.

L’ombra dell’accusa di Nina Moric non ha comunque atterrito Belen, che ha preferito continuare a sfoggiare quel bel sorriso con cui l’abbiamo sempre conosciuta: lo aveva anche a 14 anni, e non è poco, anche se non l’avevamo mai vista a questa giovane età. Non è cambiata “Belu Belu per fortuna”: l’atteggiamento positivo si è solo rafforzato.