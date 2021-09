Belen ancora più bella, su Instagram con Luna Marì tra le braccia

editato in: da

Belen Rodriguez mamma bis: le foto più belle con Luna Marì

Con Luna Marì fra le braccia, Belen Rodriguez è ancora più bella su Instagram. La showgirl argentina lo scorso luglio è diventata mamma per la seconda volta e la sua è stata un’estate all’insegna dell’amore, circondata dall’affetto della famiglia. Accanto a lei Antonino Spinalbese, l’uomo che le ha rubato il cuore dopo il doloroso addio a Stefano De Martino, e il piccolo Santiago, suo primogenito.

36 anni e una carriera nel mondo dello spettacolo, Belen sembra aver trovato la felicità che cercava da tempo. A regalargliela l’arrivo di Luna Marì che ha completato la sua splendida famiglia. La piccola ha conquistato da subito tutti: nonna Veronica Cozzani e nonno Gustavo, che non smettono di cullarla, zio Jeremias e zia Cecilia che si sono innamorati immediatamente della nipotina.

E se Santiago ha accolto con gioia la piccolina, il più felice resta Antonino Spinalbese, che da subito si è trasformato in un papà modello, aiutando Belen in ogni modo nel prendersi cura della neonata. Nell’ultimo scatto pubblicato dalla Rodriguez la vediamo sorridere mentre tiene fra le braccia Luna Marì.

La showgirl ha gli occhi socchiusi e un’espressione che racconta tutta la sua immensa felicità. “Sulle nuvole”, ha scritto per raccontare il suo stato d’animo e, come notano moltissimi utenti che hanno commentato la foto su Instagram, non potrebbe essere più bella. Tutte le preoccupazioni degli ultimi anni sembrano sparite e ora la modella è felice e serena. Luna Marì è stata fortemente voluta da Antonino e Belen, tanto che la showgirl ha scoperto di essere incinta pochi mesi dopo aver conosciuto l’hairstylist.

“Ero rimasta incinta per sbaglio – aveva confidato qualche tempo fa la Rodriguez, parlando dell’arrivo della secondogenita -. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati”. Un aborto e la tristezza nell’affrontare quell’evento avevano convinto Antonino e Belen a provarci di nuovo e formare la loro famiglia. “Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino – aveva aggiunto -. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato”.