Belen si riunisce alla famiglia: il messaggio dei Rodriguez su Instagram

Belen Rodriguez si riunisce alla famiglia dopo i gossip degli ultimi giorni che la volevano lontana dalla sorella Cecilia a causa di Stefano De Martino.

La showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici sono tornati finalmente insieme. Un amore sbocciato dopo una lunga separazione e un divorzio che sembrava definitivo. oggi invece Belen e Stefano sorridono ancora e sono più innamorati che mai. Dopo il Marocco e Milano, la coppia è volata a Ibiza per trascorrere le vacanze estive, con loro anche il piccolo Santiago, a cui i genitori hanno dedicato uno yacht super lusso.

Quest’anno le vacanze di Belen sono state molto diverse dal solito. La modella infatti è volata sull’isola spagnola affittando una casa per sé e per la sua famiglia, anziché scegliere una sistemazione per tutta la famiglia Rodriguez.

La volontà di rimanere sola con De Martino era emersa ancora di più quando anche Cecilia, la sorella minore, era arrivata a Ibiza, ma le due non si erano incontrate. Una decisione presa per trascorrere più tempo possibile con l’ex ballerino di Amici e rafforzare l’unione.

In queste ore però Belen ha deciso di allontanare i gossip su un possibile litigio con i Rodriguez, soprattutto dopo che in tanti su Instagram avevano accusato Stefano di tenere lontana la moglie dalla sua famiglia.

Veronica Cozzani infatti ha postato sui social una foto che la ritrae in compagnia di tutto il clan durante una cena a bordo piscina. Nell’immagine vediamo Belen e Stefano sorridenti, ma anche Gustavo Rodriguez, il padre della showgirl che ha attraversato mesi difficili, Cecilia e Ignazio Moser. Spiccano anche Jeremias e Soleil, coppia nata sull’Isola dei Famosi che, nonostante i gossip, sembra resistere. Infine a Ibiza c’è anche Adele De Martino, la sorella minore del conduttore napoletano, diventata in breve tempo una star di Instagram.

“Siamo tutto ciò che siamo” ha commentato Veronica, mettendo fine ai pettegolezzi e difendendo, ancora una volta, la sua famiglia.