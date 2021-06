Belen incinta e in bikini su Instagram: splendida alla 34esima settimana

editato in: da

Belen incinta, le foto più belle della seconda gravidanza

Belen incinta si mostra in bikini ed è semplicemente stupenda. La showgirl argentina è entrata nella 34esima settimana e sfoggia un pancione che la rende ancora più bella. La seconda gravidanza è ormai giunta agli sgoccioli e la Rodriguez non vede l’ora di stringere fra le braccia la piccola Luna Marie.

La secondogenita della showgirl dovrebbe nascere nella seconda metà di luglio e i genitori sono pronti ad accoglierla in famiglia. Il più felice è senza dubbio Antonino Spinalbese, compagno di Belen, che diventerà papà per la prima volta. La modella ha raccontato su Instagram la gravidanza, fra scatti inediti, gite e look romantici.

Dopo la nascita di Santiago, arrivato nel 2013, presto diventerà mamma di una bambina. A scegliere il nome della piccola sarebbe stato proprio il fratello maggiore, mentre Belen avrebbe aggiunto un tocco poetico con “Marie”. I tempi della crisi con Stefano De Martino e del dolore per la fine del matrimonio sono ormai lontani, Belen ha trovato il suo equilibrio e non potrebbe esserne più felice.

Nell’ultima foto pubblicata su Instagram, Belen sfoggia il pancione in bikini. La showgirl si accarezza la pancia, seduta a bordo piscina, mentre prende il sole. A fotografarla, con molta probabilità, Antonino Spinalbese, innamoratissimo della showgirl argentina e futuro papà. “Si esto no es una mamacita – ha scritto, aggiungendo alcune risate -. #34settimane #teamo”.

La nascita di Luna Marie segnerà l’inizio di una nuova avventura per Belen, mamma bis che è tornata a sorridere grazie all’incontro con Antonino. “Quando ho conosciuto Antonino non so se ero pronta a un nuovo amore, ma ero sicuramente pronta a voltare pagina – aveva raccontato qualche tempo fa a Verissimo -. Appena l’ho visto ho pensato wow perché è bellissimo. Poi ho scoperto l’età e ho voluto lasciar perdere. Dopo, quando abbiamo parlato per la prima volta, abbiamo chiacchierato per giorni e mi sembrava di conoscerlo da una vita. Ho capito che l’età non fa la persona. […] Oltre a essere molto maturo, è molto rispettoso nei confronti di mio figlio. Rispetta tantissimo il ruolo di Stefano. È una persona con dei valori che veramente vedo raramente”.