Bebe Vio celebra il suo nuovo titolo (speciale): “Da mettere in bacheca”

Fonte: IPA Bebe Vio gioisce per la laurea

Ci sono traguardi speciali, tanto quanto una medaglia: lo dimostra Bebe Vio che, su Instagram, ha voluto condividere la sua felicità per il successo raggiunto. Un nuovo titolo: “Da mettere in bacheca”, infatti l’atleta paralimpica ha conseguito la laurea in Comunicazione e Relazioni Internazionali alla John Cabot University di Roma.

Un ulteriore segno della sua determinazione, basti infatti pensare che solo qualche settimana fa le era stata rubata la borsa in cui custodiva, anche, il computer con la tesi.

Il nuovo titolo da mettere in bacheca: la gioia (contagiosa) di Bebe Vio

L’abbiamo vista vincere medaglie, ci ha regalato emozioni indescrivibili e ora ha aggiunto un nuovo titolo alle tante medaglie preziose che in questi anni ha accumulato: Bebe Vio si è laureata, a raccontarlo è stata lei stessa con un post Instagram da cui emerge la gioia, la fatica, l’impegno e le soddisfazioni che un percorso universitario porta con sé.

Un carosello di scatti, sorridenti, pieni di gioia, che sono la perfetta rappresentazione di quanto lavoro ci sia stato dietro il percorso universitario che l’ha portata a ottenere la laurea in Comunicazione e Relazioni Internazionali alla John Cabot University di Roma.

“Seeeee…il mio nuovo “titolo” da mettere in bacheca! – si legge a corredo delle foto pubblicate sul suo profilo Instagram – Per tutte le notti prima degli esami. Per tutti gli “accetto anche un 18”. Per tutti i “stavolta non so niente”. Per tutti gli appunti presi (pochi). E tutti quelli chiesti (tanti). Per tutti i gruppi di studio in aula. In biblioteca. In casa. Al bar. Per tutte le domande che non erano nei libri. Per tutti gli spritz post esame. Per tutte le splendide persone che hanno segnato indelebilmente gli anni più belli della mia vita. Per tutti questi motivi è stato un percorso meraviglioso. E stasera è il caso di festeggiare alla grandissima con le persone che mi sono state vicine in questi 5 anni”.

E se si pensa che solo due settimane fa, circa, aveva lanciato un appello per ritrovare proprio i file della sua tesi, rimasti dentro il pc trafugato insieme alla sua borsa, c’è da dire che l’atleta è riuscita in un’altra impresa eccezionale.

E sono stati in tanti a congratularsi per questo nuovo successo: dai fan ai personaggi famosi come Jovanotti, Francesca Barra, Paola Turci ed Emma Marrone, solo per citarne qualcuno.

Bebe Vio, una forza in tutto quello che fa

Un esempio. Una giovane donna che ha forza e carattere, resiliente in tutto ciò che fa. Anche negli studi, perché dopo che le era stata rubata la borsa con il pc (e i file della tesi) non si è scoraggiata e ha condiviso un appello su Instagram per chiedere che almeno quella preziosissima cartella, frutto di tanto lavoro, le venisse restituita in forma anonima via mail.

Cosa che, a quanto pare, non è accaduta. Infatti, come riporta il Corriere del Veneto, Bebe Vio l’ha riscritta, aiutata dalla sua migliore amica, e l’ha consegnata qualche giorno prima della discussione. Del resto la fatica non la spaventa e, come tutti gli atleti, non demorde nei momenti più difficili.

Ora, però, è il momento di guardare al futuro, ai progetti, a tutto ciò che l’aspetta: “Sono super felice – si legge sul Corriere del Veneto – . Ora avrò più tempo per dedicarmi alle attività con l’associazione art4sport Onlus e la Bebe Vio Academy. E soprattutto potrò preparami al meglio per la qualifica alle Paralimpiadi di Parigi 2024″.