Barbara D’Urso, i nuovi progetti in tv: “Proposte in prime time per me”

editato in: da

Barbara D’Urso si è aperta per la prima volta sulla sua situazione professionale. Dopo aver fatto i conti con il suo “ridimensionamento televisivo”, la conduttrice ha parlato apertamente del suo futuro a Mediaset.

L’ha fatto in una lunga intervista al Corriere della Sera, dove ha raccontato della sua infanzia, dei momenti più difficili legati alla morte della madre e degli esordi in tv. Non è mancato ovviamente un commento alla sua nuova stagione televisiva, che la vedrà ancora una volta al timone di Pomeriggio Cinque. Non torneranno in onda Domenica Live e Live – Non è la d’Urso, ma pare che siano già pronti altri progetti per la D’Urso.

Ci saranno proposte di intrattenimento in prime time per me. È un passaggio necessario. Ho parlato a lungo con Pier Silvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente: col Covid, la realtà che ho sempre raccontato facendo informazione si è talmente intrisa anche di tragedia, che è sempre più difficile voltare pagina su argomenti leggeri. Mi ha detto: ho bisogno che delle cento anime che hai ne tiri fuori due, una per l’informazione e una per il puro intrattenimento. Per cui è in maturazione una prima serata d’intrattenimento e, dal 6 settembre, riparte l’informazione quotidiana di Pomeriggio Cinque sulla rete ammiraglia, con la cronaca di tutti i tipi e la politica, dando spazio anche alle storie di persone comuni e all’Italia positiva che ha valori.

Barbara D’Urso è pronta quindi a tornare ancora più forte e determinata di prima, facendo a meno di quel trash che ha animato spesso le puntate dei suoi programmi. La conduttrice sa bene di avere “alcuni detrattori, soprattutto sui social”, ma ha ammesso di non essersi mai pentita delle scelte fatte:

Ho fatto ciò che potevo e che, fra l’altro, piaceva alla gente: quel rumore di fondo per cui Live Non è la d’Urso ha chiuso perché non faceva ascolti è falso.

La conduttrice ha poi voluto sottolineare che da parte della rete non sono mai mancate la stima e la fiducia, cosa che prima di presentare i palinsesti l’ha molto gratificata. E per tutti coloro che hanno gioito alla notizia del ridimensionamento di Pomeriggio Cinque ha risposto: