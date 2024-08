Hannah Neeleman, meglio conosciuta come Ballerina Farm, ha conquistato milioni di follower con la sua vita apparentemente idilliaca in una fattoria nello Utah

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: iStock Ballerina Farm, chi è l'influencer: una vita da favola o costretta in una gabbia d'oro dal marito?

Hannah Neeleman, conosciuta online come Ballerina Farm, con oltre 9 milioni di follower su Instagram e altrettanti su TikTok, incarna un modello di femminilità che divide il pubblico: è davvero una vita da favola quella di cui ci parla, o si tratta di una dorata prigione sotto la supervisione del marito? Scopriamo chi è davvero Ballerina Farm e perché il suo stile di vita sta infiammando il dibattito femminile online.

Ballerina Farm: una vita tra tradizione e modernità

Hannah Neeleman è una donna dai molti talenti e dalle innumerevoli sfide. Ex ballerina professionista formata alla prestigiosa Juilliard School di New York, oggi è madre di otto figli e vive con il marito, Daniel Neeleman, in una fattoria nello Utah.

Il marito, erede di una famiglia miliardaria, ha fondato diverse compagnie aeree di successo, tra cui JetBlue. Ma è Hannah a trasformare la loro vita in una narrazione avvincente sul profilo social Ballerina Farm, dove mostra al suo vasto pubblico la quotidianità di una vita dedicata alla famiglia, alla cucina casalinga e alla gestione della fattoria.

La storia di Hannah ha tutti gli elementi di una moderna fiaba: dalla danza sui palcoscenici di New York alla vita in campagna, tutto sembra perfetto. Tuttavia, dietro le immagini idilliache di yogurt fatti in casa e fiori appena colti, si nasconde una complessità che ha sollevato domande sui social media.

In particolare, tutto cambia con l’intervista pubblicata dal Sunday Times, il quale accende un forte dibattito: si tratta di un modello di femminilità emancipante o di una regressione per il movimento femminista? La stessa Hannah ha dichiarato di non riconoscersi completamente nel ruolo di “tradwife“, un termine usato per descrivere le donne che scelgono di dedicarsi completamente alla famiglia e al marito.

L’articolo del Times

L’articolo del Times ha dipinto un quadro diverso rispetto a quello che appare sui suoi canali social. Agnew, la giornalista, descrive una situazione in cui Hannah sembra essere sotto la costante influenza del marito, con difficoltà a esprimersi liberamente durante le interviste. La decisione di abbandonare la carriera di ballerina, come dichiarato da Hannah stessa con le parole “Rinunci a una parte di te”, suggerisce che non si sia trattato di una scelta felice e volontaria.

L’articolo ha portato alla luce anche aspetti più oscuri della vita di Hannah, tra cui episodi di grave stanchezza che la costringono a letto per una settimana, e il rigore delle pratiche religiose della coppia, che includono l’assenza di contraccettivi. Hannah ha condiviso di aver avuto tutti i suoi figli senza l’uso di antidolorifici, tranne una volta quando il marito non era presente in sala parto. Questi dettagli hanno fatto emergere preoccupazioni sulla sua autonomia e sulla sua salute.

Molti lettori hanno interpretato il profilo come la storia di una donna che ha sacrificato la propria carriera e libertà personale per una vita di isolamento e sottomissione. La partecipazione a un concorso di bellezza a soli 12 giorni dalla nascita dell’ultimo figlio è stata vista da alcuni come un’ulteriore prova delle pressioni esercitate su di lei.

Il dibattito sulla libertà di scelta

Le opinioni su Ballerina Farm sono divise. Da un lato, molti ammirano Hannah per la sua capacità di gestire una grande famiglia, un’azienda agricola e una carriera da influencer. La sua dedizione alla famiglia viene vista come una scelta coraggiosa e autentica. Dall’altro lato, ci sono critiche che la accusano di perpetuare un modello di sottomissione femminile, dove la donna è relegata a un ruolo subordinato rispetto al marito.

Il dibattito riflette le tensioni tra modernità e tradizione, femminismo e scelte personali. Alcuni detrattori sostengono che la vita di Hannah, così come viene mostrata sui social, non fa altro che promuovere l’idea che le donne debbano sacrificare le proprie ambizioni personali per la famiglia. Tuttavia, ci sono anche sostenitori che vedono in Hannah un simbolo di libertà di scelta, una donna che ha deciso di vivere secondo i propri valori e desideri, in armonia con il proprio credo religioso.

Un aspetto particolarmente discusso è il racconto del suo primo appuntamento con Daniel, organizzato in modo piuttosto strategico. Daniel, infatti, si trovava “casualmente” seduto accanto a lei su un volo per New York, grazie a una fortunata coincidenza orchestrata dalla sua famiglia. Questo ha fatto emergere preoccupazioni riguardo all’autonomia di Hannah nelle sue decisioni personali e professionali.

La risposta di Hannah e il futuro di Ballerina Farm

Di fronte alle polemiche, Hannah Neeleman ha deciso di rispondere alle critiche pubblicando un video su Instagram. Nel video, si vede la famiglia riunita nella fattoria mentre promuovono i prodotti caseari di Ballerina Farm. Hannah, con tono calmo e rilassato, racconta la bellezza di una vita rurale, sottolineando che è stata una scelta consapevole e amata.

“Siamo co-genitori, co-CEO, co-cambiatori di pannolini, pulitori di cucina e decisori”, ha dichiarato Hannah, sottolineando che il loro matrimonio è una partnership equilibrata. Hannah ha espresso la sua visione di vita come un’espressione autentica e appagante, sottolineando l’importanza di perseguire sogni condivisi con il marito.

Ballerina Farm continua a essere un punto di riferimento per molte donne che cercano ispirazione nel combinare famiglia, lavoro e passioni personali. Nonostante le critiche, la storia di Hannah rimane una testimonianza di come le donne possano scegliere percorsi di vita non convenzionali, sostenute dalla loro forza e determinazione.