Bake Off Italia sospeso: cosa succede allo show con Damiano Carrara

Fonte: IPA Damiano Carrara alla presentazione dei palinsesti Discovery

Bake Off Italia si ferma. Il talent in cui pasticceri amatoriali si sfidano a suon di dolci da forno è stato sospeso. Niente paura, però, non si tratta di una scelta definitiva, né di qualcosa di negativo legato ad ascolti o problematiche televisive, tutt’altro.

Dietro la decisione di stoppare le registrazioni della trasmissione di Real Time c’è una motivazione ben più nobile e che sicuramente farà piacere ai molti telespettatori e appassionati di torte.

Perché Bake Off Italia è stato sospeso

Ebbene, il programma è stato messo in pausa solo per qualche giorno, per consentire a Damiano Carrara, giudice storico dello show, di sposare Chiara Maggenti, e permettere anche ad amici e colleghi che lavorano con lui di partecipare ai festeggiamenti.

Nulla di cui preoccuparsi, quindi. Presto potrete ammirare nuovamente aspiranti pasticceri all’opera sotto l’occhio del pastry chef più amato della tv, che si è semplicemente preso qualche giorno per godersi il momento più importante della sua vita, almeno finora e per poter avere una – seppur piccola – luna di miele con la sua neosposa.

Damiano Carrara e Chiara Maggenti sposi, le nozze a Lucca

Damiano Carrara e la sua compagna di una vita si sono giurati amore eterno nella città natale di lui, Lucca, il 9 luglio (qui l’abito da sposa di Chiara e tutto quello che c’è da sapere sulle nozze). A rivelarlo è stato lo stesso pastry chef sul suo profilo Instagram, con una foto che li ritrae bellissimi nel giorno delle nozze e una semplice didascalia a sugellare l’unione: “Sì, per sempre“.

Il matrimonio è stato celebrato al pomeriggio nella basilica di San Frediano, mentre per il ricevimento sposi e ospiti si sono spostati in una villa privata in provincia di Pisa, totalmente in mezzo al verde. Tra gli invitati anche Katia Follesa, che con Carra conduce da anni Cake Star. I due hanno legato sul set del programma e sono diventati molto amici e infatti anche sul profilo Instagram della comica è possibile vedere alcuni momenti clou della serata, tra gag, baci e romanticismo.

Nozze di Damiano Carrara, la torta sorprendente

Grande attesa riguardava la torta nuziale, disegnata e creata proprio da Damiano Carrara che già sul suo account aveva svelato quanto fosse importante per lui e per la compagna quel dolce. “Ci tenevo a mettere la mia creatività e la mia passione in questa torta che probabilmente sarà la più importante della mia vita”, ha ammesso lo chef, spiegando che Chiara lo ha aiutato per la parte estetica, mentre per la realizzazione ha collaborato con il fratello – anche lui pasticcere – e con il suo team.

E dunque eccola la torta, mostrata con fierezza e un post ad hoc. “L’abbiamo sognata, desiderata e immaginata… e finalmente ecco la torta del nostro giorno più bello! Per noi un sogno ad occhi aperti, reso ancora più bello da un meraviglioso buffet di mignon e praline che ha reso la serata davvero dolcissima per tutti i nostri stupendi ospiti che ringraziamo di cuore!”.

Il dolce riprende i colori scelti anche per le decorazioni della location e della chiesa, tutti sulle tonalità del rosa a contrasto con il bianco.

Quando riprendono le registrazioni di Bake Off Italia

Damiano Carrara e Chiara Maggenti hanno deciso, per il momento, di ritagliarsi solo pochi giorni di pausa dal lavoro subito dopo il matrimonio. A suggerirlo è l’atelier pasticceria che il pastry chef ha aperto da pochi mesi nella sua Lucca, di cui la neomoglie è manager e che riaprirà il 12 luglio. Dunque giusto un weekend lungo di relax per la coppia, già pronta a rimettersi in moto. Per la luna di miele c’è tempo.