Asia Argento innamorata: la prima uscita pubblica con il fidanzato Michele

Fonte: IPA Asia Argento e Michele Martignoni

Asia Argento non potrebbe essere più felice e innamorata: prosegue a gonfie vele l’amore con il fidanzato Michele Martignoni, il lottatore professionista che è riuscito a conquistare il suo cuore. La coppia è apparsa per la prima volta in pubblico, presenziando al primo red carpet insieme.

Asia Argento, le prime foto ufficiali con Michele Martignoni

Lo aveva presentato al mondo la scorsa estate, quando su Instagram aveva pubblicato una carrellata di scatti in sua compagnia. Asia Argento non potrebbe essere più felice al fianco del suo fidanzato Michele Martignoni, che è riuscito a regalarle la serenità che ha sempre desiderato.

L’attrice si è presentata a Roma alla prima dell’ultimo film di Fabio De Luigi, Tre di troppo, regalandosi il suo primo red carpet con il fidanzato, lontano dal mondo del cinema e dello spettacolo e più giovane di lui di 21 anni. Stretta al compagno, Asia ha sfoggiato grandi sorrisi e anche un look (quasi) in coordinato con lui: l’attrice ha indossato una camicetta a fantasia e un paio di pantaloni in pelle nera, Martignoni invece un maglione a collo alto nero, pantaloni grigi e un giubbotto in pelle color cammello.

Un’occasione davvero speciale per la coppia, che dopo pochi mesi di frequentazione, per la prima volta si è mostrata ai flash dei fotografi con l’accessorio più bello, due sorriso che dicono più di mille parole. Non a caso, proprio la scorsa estate, la Argento lo aveva definito “Sunshine of my life“, ovvero il raggio di sole che ha illuminato la sua vita.

Fonte: IPA

Asia Argento e Michele Martignoni, la storia d’amore

Il lottatore professionista – campione del mondo di MMA, sport da combattimento che consiste nell’unione di più arti marziali – era apparso per la prima volta sui profili social della Argento lo scorso agosto. Tra bagni al mare e baci appassionati, i due hanno condiviso un’estate da sogno, riscoprendo finalmente la felicità.

Poco importa della differenza d’età tra i due: la loro relazione procede a gonfie vele, come hanno dimostrato gli scatti del red carpet di Roma.

Qualche settimana fa l’attrice aveva festeggiato insieme al compagno un traguardo importante, pubblicando su Instagram una foto audace, con solo la cintura di Martignoni addosso. A corredo dello scatto aveva accompagnato delle parole di stima per il fidanzato: “Un mese fa il mio fidanzato diventava campione del mondo di MMA. Quella notte ho provato delle emozioni indescrivibili e contrastanti, è stata una serata indimenticabile. Sono così fiera di te e di essere al tuo fianco amore mio. Keep shining, ‘The belt came to Rome and it will stay here’”.

Per Asia Argento con l’arrivo di Michele nella sua vita è tornata la serenità: l’attrice ha alle spalle un passato turbolento, fatto di abusi, violenze, droga e alcol, senza dimenticare le grandi perdite che hanno fortemente influenzato gli ultimi anni della sua vita. L’attrice ha dovuto dire addio alla madre Daria Nicolodi e qualche tempo prima aveva dovuto fare i conti con la scomparsa del suo grande amore, Anthony Bourdain, che si è tolto la vita lasciando un enorme vuoto.