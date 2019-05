Anna Falchi, la verità sugli ex (e frecciatina a Pamela Prati e Antonella Clerici)

editato in: da

Anna Falchi si racconta senza filtri, svelando tutta la verità sul rapporto con gli ex e punzecchiando Antonella Clerici e Pamela Prati.

Ospite di Geppy Gucciari e Giorgio Lauro, nel corso del programma radiofonico Un Giorno da Pecora, la Falchi ha parlato a ruota libera dei colleghi e degli uomini che hanno fatto parte della sua vita sentimentale, da Fiorello sino a Max Biaggi. “Non sono rimasta amica dei miei ex fidanzati, a parte Max Biaggi. Per gli altri… vuoto totale” ha confessato la showgirl.

Star di Instagram e volto molto amato della tv italiana, oltre al campione di MotoGp, la Falchi è stata legata anche a Fiorello, con cui ha vissuto un’intensa love story dal 1994 al 1996. “Sono storie prescritte – ha confessato, spiegando di non frequentare più i suoi ex -, fanno parte del passato”.

Lontana dalla tv da diverso tempo, Anna non ha mai nascosto la volontà di tornare sul piccolo schermo, magari insieme a Luttazzi. “Sarei molto contenta – ha spiegato nell’intervista -. L’ultima volta abbiamo fatto tv insieme. Mi piacerebbe tornare accanto a lui, almeno per una puntata“. Fra i sogni della Falchi anche quello di condurre un programma sportivo oppure dedicato alla cucina, come La Prova del Cuoco.

A questo proposito la modella si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni piuttosto forti sulle sue colleghe. “La Prova del Cuoco? Elisa Isoardi, personalmente, mi piace più della Clerici. Lei è sobria, mentre la Clerici era un po’ sopra le righe”. Infine, come tanti altri vip, da Federica Panicucci a Michelle Hunziker, anche la Falchi ha commentato l’affaire Pamela Prati.

“L’idea che mi sono fatta è che le sia sfuggita di mano la situazione – ha rivelato -: ha annunciato questo evento per andare ospite un po’ di qua e di là, però lui non esiste”. La showgirl ha poi aggiunto: “Succede. Un testo di legno è questo… – indicando come responsabili – sicuramente le sue agenti”.