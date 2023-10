Fonte: IPA Angelina Jolie in total white è una diva senza tempo

Da qualche tempo è lontana dalle scene e a spiegarne il motivo è lei stessa: Angelina Jolie ha raccontato in una recente intervista a Vogue, mostrando le sue fragilità. A colpirla una profonda crisi personale, che l’ha portata ad allontanarsi dalla carriera cinematografica e a dedicarsi a nuovi progetti.

Angelina Jolie, la nuova vita e la confessione inaspettata

Trent’anni trascorsi a Hollywood, una carriera ricca di successi, ma oggi quel mondo è lontano per lei: Angelina Jolie si è praticamente ritirata dalle scene. Le sue apparizioni sul grande e piccolo schermo si sono ridotte drasticamente negli ultimi anni, anche per fare spazio a nuovi progetti.

Nel corso di un’intervista a Vogue, l’attrice ha spiegato di aver attraversato una profonda crisi personale derivata – anche se non l’ha ammesso apertamente – dal divorzio con Brad Pitt. “In un certo senso, mi sembra di non sentirmi me stessa da un decennio… Ma preferisco non entrare nel merito. A 48 anni, sto ancora cercando di capire chi sono“, ha continuato, riflettendo sula propria vita. “Sarò in fase di transizione come persona, immagino”.

La diva di Hollywood ha infatti deciso di dedicarsi a un nuovo progetto, il suo concept e collettivo comunitario di moda, il cui lancio è imminente. Un’occasione per ricominciare e che le ha permesso di riprendere in mano la sua vita.

Si tratta di un’iniziativa ecosostenibile, nata per dare voce a nuovi stilisti e per salvaguardare il pianeta: anche in questa occasione la star, ha confermato di essere attenta alle problematiche sociali, rendendosi ancora una volta portatrice di un messaggio importante.

Jolie ha ringraziato la figlia diciottenne Zahara, che studia allo Spelman College, per averla aiutata a trovare lo spazio newyorchese per la sua nuova impresa di moda, che punta molto sulla sostenibilità, e ha detto che Zahara e Pax, sono fortemente coinvolti nell’impresa, così come gli altri suoi figli.

Non a caso l’attrice ha definito “terapeutico” il processo di apertura della linea e ha riconosciuto che i figli sono stati fondamentali per aiutarla a capire chi è e cosa sta cercando ora che ha raggiunto la mezza età.

L’amore guaritore per i figli

Proprio l’amore per i suoi figli ha rappresentato un’ancora di salvezza in tanti momenti della sua vita, soprattutto quelli più difficili. “Se non mi fossi concentrata sui miei figli sarei sprofondata in un periodo buio”, ha ammesso Angelina. “Avevo 26 anni quando sono diventata madre. Tutta la mia vita è cambiata. Avere dei figli mi ha salvato e mi ha insegnato a stare al mondo in modo diverso”.

L’attrice ha evitato accuratamente di soffermarsi sui dettagli di quel momento complicato, anche se il riferimento al burrascoso divorzio da Brad Pitt e la conseguente battaglia legale è evidente. “Sono migliori di me, io voglio che i miei figli lo siano”. E poi ha aggiunto: “Abbiamo avuto bisogno di guarire“, ha detto riferendosi ai figli che, come lei, hanno molto sofferto la separazione e hanno vissuto tutte le difficoltà di quel periodo turbolento tra i loro genitori. “Stiamo ancora trovando il nostro equilibrio”.