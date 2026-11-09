Aveva 27 anni ed era diventata famosa con la serie Chair tendre: chi era Angèle Metzger. Una famiglia di artisti, gli studi in filosofia e i premi

Getty Images Angèle Metzger

Il pubblico francese l’aveva scoperta nel 2022 con Chair tendre (About Sasha), la serie di France 5 in cui interpretava un’adolescente intersex, e da allora il suo nome era tra quelli dei giovani talenti francesi da tenere d’occhio. Angèle Metzger è morta a 27 anni. Il corpo dell’attrice è stato trovato sabato mattina, 7 novembre, a Les Pavillons-sous-Bois, comune della Seine-Saint-Denis alle porte di Parigi. Secondo la stampa francese, la giovane sarebbe caduta in un parcheggio (si ipotizza da una scala o una piattaforma) e per i soccorritori arrivati sul posto non c’è stato niente da fare. La polizia ha avviato un’indagine per ricostruire quanto accaduto.

Chi era Angèle Metzger

Cresciuta in una famiglia in cui l’arte era di casa, il padre è l’attore Stéphane Metzger, volto noto della tv francese anche per la serie RIS police scientifique, mentre la madre è una regista. Inizialmente Angèle Metzger aveva affiancato alla recitazione gli studi universitari; si era laureata in filosofia e storia dell’arte e, quando la televisione è entrata stabilmente nella sua vita, stava lavorando a una tesi di filosofia.

Il suo era un talento a tutto tondo: oltre a recitare, Angèle era ceramista, ballerina, poetessa e musicista, passioni che coltivava in parallelo al lavoro davanti alla macchina da presa. E la sua curiosità per ogni forma d’arte si rifletteva anche nelle sue scelte professionali: oltre alla televisione, aveva preso parte a diversi cortometraggi e a film d’autore.

Nel 2024 era nel cast di Fotogenico, presentato nella selezione ACID a Cannes. Ha partecipato anche al videoclip di Japan dei Fontaines D.C., la band irlandese, recitando accanto a Charlie Heaton, Jonathan in Stranger Things.

Il ruolo in Chair tendre e i premi

Il grande pubblico l’ha scoperta con Chair tendre, serie in dieci episodi creata da Yaël Langmann e trasmessa nel 2022. Angèle interpretava Sasha, una diciassettenne intersex che arriva in un nuovo liceo e comincia a interrogarsi sulla propria identità. Un personaggio delicato, raccontato con una sensibilità che le è valsa gli elogi della critica.

Yaël Langmann l’aveva definita “la più giusta, la più sensibile, la più sensata”. Al momento dell’incontro con la regista, Angèle stava scrivendo una tesi dal titolo La metamorfosi dei sessi. “Angèle è molto intelligente, era già un po’ sensibilizzata a questi temi”, aveva raccontato Langmann, spiegando che all’attrice era stato chiesto di immaginare di essere stata cresciuta come un ragazzo. Per prepararsi aveva lavorato a lungo con Loé Petit e Lysandre Nury del Collectif Intersexe Activiste, tanto da aver impressionato la regista per l’impegno.

La serie ha vinto il premio come Miglior serie francese al festival Séries Mania 2022 e, pochi mesi dopo, la stessa Angèle è stata premiata come rivelazione da Séries Mania e dalla rivista Le Film français. Da quel momento, il suo nome è stato spesso presentato come uno tra i talenti più promettenti della serialità francese.

L’ultimo riconoscimento era arrivato appena cinque mesi fa, quando a giugno 2026 Angèle aveva vinto il premio per la Miglior interpretazione al Festival Côté Court per il cortometraggio Swapper di Louis-Barthélemy Rousseau, ex aequo con Aliénor de Mezamat. Un altro traguardo a conferma del suo talento e che oggi rende ancora più difficile accettare la sua scomparsa.