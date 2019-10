Andrea Mainardi si è sposato: gli ex gieffini che non si sono presentati alle nozze

editato in: da

Andrea Mainardi, ex star della Prova del Cuoco, si è sposato. Presenti alla cerimonia non solo Antonella Clerici e il compagno Vittorio Garrone, ma anche tanti ex gieffini, tranne uno che ha disertato l’evento.

Andrea è stato uno dei protagonisti più amati del Grande Fratello Vip e proprio nella casa di Cinecittà aveva dichiarato tutto il suo amore per Anna Tripoli. In diretta tv Mainardi aveva annunciato le nozze e qualche giorno fa la coppia si è finalmente sposata. Una cerimonia romantica che si è svolta nell’Abbazia di San Galgano, vicino a Siena.

Alla cerimonia erano presenti numerosi vip, fra cui Antonella Clerici, testimone dello sposo, Ernst Knam (che ha realizzato la torta nuziale) con la moglie Alessandra Mion, lo chef Andrea Berton e la moglie Sandra Vecchi. Non potevano poi mancare i personaggi che hanno accompagnato Andrea nella sua avventura al GF Vip. Fra loro Giulia Salemi, le Donatella e Martina Hamdy.

Fra gli ospiti vip ci sono state però anche alcune assenze importanti. Tutti infatti hanno notato la mancanza di Benedetta Mazza, Walter Nudo e Francesco Monte. I primi due hanno comunque fatto gli auguri ad Andrea Mainardi su Instagram, postando foto e messaggi commoventi.

“Anche se non potrò essere presente…con il cuore sono lì” ha scritto l’ex di Osvaldo. “Per il loro straordinario amore, oggi è e sarà sempre ‘The Day’! – ha scritto Walter Nudo -. Che questa unione cristallizzi ciò che il vostro cuore condivide, che l’amore sia sempre la vostra scelta nei momenti difficili, che la luce sia sempre accesa e vi illumini la strada, che la gioia la pace e la serenità siano i guardiani della vostra casa! E… che Dio sia sempre tra di voi! All blessings today and forever to Andrea e Anna’s bond!“.

L’unico che, come hanno notato molti fan sui social non si è presentato alle nozze e non ha scritto nessun messaggio è stato Francesco Monte. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è attualmente impegnato con Tale e Quale Show e alle nozze era presente la sua ex Giulia Salemi. Queste due motivazioni potrebbero averlo spinto a disertare il matrimonio.