Amici 2021, la madre di Martina rompe il silenzio e la smentisce

Amici 2021, i ballerini e i cantanti ammessi al Serale

La madre di Martina Miliddi, ballerina di Amici 2021, rompe il silenzio e smentisce alcune dichiarazioni della figlia. Dopo la sua eliminazione dallo show di Maria De Filippi, dove ha dovuto affrontare numerose sfide, Martina è tornata a parlare del rapporto difficile con sua madre in una lunga intervista a Verissimo.

Già durante lo show, la ballerina aveva dichiarato di aver sofferto molto per la morte del padre e di aver trovato un aiuto solo nella sua insegnante di danza. Il racconto di Martina, distante da sua madre, aveva commosso Lorella Cuccarini, tanto che durante il percorso nella scuola di Amici, l’insegnante ha sempre difeso e supportato la ragazza, scontrandosi anche con la Celentano.

“Il nostro rapporto è in silenzio, non è un argomento di cui parlo – aveva confessato nello studio di Silvia Toffanin -. Ad oggi non lo trovo un rapporto recuperabile, non vorrei facesse parte della mia vita. Sono successe tante cose che mi hanno portato a dire questo. Non entro nei particolari. Non sapeva che sarei entrata nella scuola di Amici, non ha mai sostenuto questo mio lato. La mia vera madre è la mia insegnante di danza, che mi ha fatto sia da papà che da mamma”.

A smentire le parole della ballerina però è stata proprio la madre, Rita Carracoi, che ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù. “Io non capisco perché mia figlia parli così di me, ma non le do colpe – ha spiegato -. Quello che posso dire è che si devono vivere certi inferni per capire che cosa capita nel cuore di chi resta. Per Martina è stata certamente dura rimanere improvvisamente orfana di padre, ma lo è stato anche per me rimanere senza un marito. Ma sono sicura che avremo modo di chiarirci”.

La donna ha poi precisato che non era vero che non sapeva che Martina avrebbe partecipato ad Amici 2021. “Mia figlia ha detto che io non sapevo che lei fosse ad Amici. Non è così – ha svelato -. L’ho seguita giorno dopo giorno e ho sofferto per le critiche che le ha fatto la Celentano. Non se le meritava, Martina ha fatto sacrifici immensi”.