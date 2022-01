Amanda Lear operata al cuore: le sue parole su Instagram (e un sorriso di speranza)

Amanda Lear è stata operata al cuore. Una notizia che giunge inaspettata, dal momento che la si vede spesso in forze ed energica come non mai. Eppure, per l’artista, si è aperto un periodo difficoltoso a seguito del quale è dovuta ricorrere alla chirurgia per risolvere alcuni problemi cardiaci che l’affliggevano da tempo.

Amanda Lear, il primo pensiero per il pubblico

Nonostante l’operazione appena subita, il primo pensiero di Amanda Lear è stato per il suo pubblico. Oltre alle sue parole, con le quali ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni, è stato il sorriso che ha voluto concedere a tutti a risollevare gli animi. Sta bene e ora il suo cuore “funziona”, pronto a battere ancora per coloro che la amano.

“Felice di averlo fatto! Il mio cuore ora è riparato e amerà ancora di più i miei fan”. L’atteggiamento positivo di Amanda Lear ha così fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti, soprattutto quelli che si chiedevano i motivi della sua lunga assenza dai social. L’intervento, che sembra riuscito perfettamente, è stato eseguito in una clinica di Zurigo.

La riservatezza di Amanda Lear

Nonostante sia un personaggio pubblico e molto amato, Amanda Lear ha sempre tenuto la sua vita privata lontana dai riflettori, soprattutto le sue condizioni di salute. Ha così preferito mostrare il suo lato giocoso piuttosto che quello colpito dalla malattia, che sta risolvendo con grande coraggio e determinazione.

Il suo fidanzato, al suo fianco da maggio 2021, è stato con lei in ogni momento. I due sono usciti allo scoperto con una magnifica foto ai piedi della Tour Eiffel, ma sono soliti tenere per loro i momenti intimi, condividendo però la gioia di stare insieme.

I commenti sotto al post con il quale ha annunciato di aver subito l’operazione sono giunti a migliaia in pochissimi minuti. La preoccupazione del pubblico è tanta ma l’allarme è rientrato con il primo intervento pubblicato da Amanda Lear. Per la ripresa ci vorrà il giusto tempo, ma la strada è in discesa e tutta da intraprendere con il sorriso che ha mostrato nella foto dopo l’operazione chirurgica.

Un’icona dello spettacolo italiano e internazionale

Amanda Lear è amata in Italia e nel mondo. Tra i sogni di Mediaset, c’è anche quello di averla come opinionista all’Isola dei Famosi. Il suo ingaggio sembra però essere saltato a causa di un investimento economico che l’azienda non si è sentita di fare, ma mai dire mai. Di certo, con l’operazione appena subita, si dovrà tenere lontana dal lavoro e dagli sforzi.

La speranza è quella di rivederla presto in televisione, quando tutti i problemi di salute saranno risolti. La sua esuberanza, unita a un’ironia tagliente, è stata spesso uno degli ingredienti principali di numerosi programmi tv. Attraverso questo post su Instagram, ha mostrato un nuovo volto di Amanda, più debole ma comunque combattivo. E, con tutto il coraggio che l’ha sempre contraddistinta (compreso quello di combattere tutta una serie di assurdi pregiudizi), riuscirà a superare anche questo periodo difficile e che deve dedicare alla sua salute.