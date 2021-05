Amanda Lear mostra il nuovo (giovanissimo) fidanzato su Instagram

editato in: da

Un nuovo fidanzato e un sorriso che dice tutto su quanto sta accadendo nella sua vita. Ed è così che Amanda Lear lo presenta, in uno scenario in cui il romanticismo non si deve elemosinare. L’attrice sceglie la bella Parigi per uno scatto con il quale ci mostra colui che ha scelto di mettere al suo fianco.

La didascalia “Place du Trocadero” è bastata per far esplodere i fan, che si sono affrettati a commentare con entusiasmo la grande novità che riguarda la sua vita. Per ora, non ha svelato l’identità del giovane fidanzato ma ne ha mostrato un’immagine.

Amanda Lear ha spesso manifestato la sua passione per il gli uomini più giovani, con i quali si è sempre mostrata a suo agio. La relazione con Manuel Casella, con il quale c’erano 40 anni di differenza, è finita nel 2008 dopo 6 anni d’amore. Nel 2005, si parlò a lungo della loro relazione poiché lui partecipò all’Isola dei Famosi, edizione che poi vinse.

Sempre diretta e disposta a parlare di sé senza ricorrere alle mezze misure, Amanda Lear ha spesso parlato della sua vita privata in termini entusiastici. L’artista si è sempre definita come particolarmente generosa nel rapporto di coppia.

Intanto, i fan sono già in tumulto per sapere chi sia questo nuovo fidanzato, che per ora rimane nell’ombra. Lo sfondo della Tour Eiffel non è bastato a placare la sete di notizie dei tanti che si sono detti felici di vederla ancora innamorata e ancora una volta padrona assoluta del tempo che passa.

Gli amori di Amanda Lear, oltre che giovani, sono stati spesso illustri. Legata a Salvador Dalì per 15 anni, sia artisticamente che sentimentalmente, l’artista ha poi iniziato una relazione storica con David Bowie nel 1973.

Del Duca Bianco, dichiarò: “Fu il primo a credere in me come artista. Mi ha pagato le lezioni di canto. Si truccava più di me, il problema dei maschi che si truccano è che non si struccano la notte per dormire; mi sporcava il cuscino con il fondotinta”.

Nel 1979 ha sposato l’aristocratico francese Alain-Philippe Malagnac d’Argens del Villèle, che ha perso tragicamente nel 2000 nel rogo della loro villa in Provenza. Nel 2002 conosce Manuel Casella e se ne innamora. La loro storia dura fino al 2008. Tra i suoi amori, si annovera anche Anthony Hornez, di 30 anni più giovane.