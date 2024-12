Amadeus, la foto con gli amici di sempre (forse per un nuovo show)

Fonte: Ansa Amadeus

“Tutto può accadere”: Amadeus è sempre pronto a regalarci delle sorprese, e potrebbe avere già qualche colpo in canna per il prossimo futuro. Un indizio? L’ultima foto postata su Instagram dal conduttore in compagnia dei suoi colleghi e amici, ovvero Fiorello, Fabrizio Biggio e Nicola Savino: cosa bolle in pentola?

Amadeus, la foto che (forse) annuncia una nuova collaborazione

Siamo pronti ad aspettarci grandi cose da Amadeus, che da tempo ci ha abituati a sorprese e colpi di scena. Ci ricordiamo bene il selfie con Chiara Ferragni che annunciò la partecipazione dell’influencer più famosa d’Italia al Festival di Sanremo, e adesso potrebbe arrivare un altro progetto insieme agli amici di sempre.

“Tutto può accadere“, ha scritto a corredo dello scatto condiviso su Instagram in compagnia di Fiorello, Fabrizio Biggio e Nicola Savino: che sia un indizio di uno show che potrebbe vederli insieme sullo stesso palco? La foto ha certamente incuriosito i fan dell’inedito quartetto, tanto che qualcuno ha commentato: “Che avete in mente?”.

L’occasione – ma siamo nel campo delle ipotesi – potrebbe essere l’imminente serata di Capodanno sul Nove. Già da mesi si parla dell’evento dell’ultimo dell’anno organizzato da Discovery, che sfiderà direttamente Rai 1, che affiderà la sua serata a Marco Liorni con lo show L’anno che verrà, e Mediaset, che si prepara con la serata Capodanno in musica condotta come di consueto da Federica Panicucci, ormai una garanzia per il pubblico.

I primi rumors volevano al fianco di Amadeus il grande amico Gianni Morandi, ma la foto pubblicata dal conduttore potrebbe fare supporre una nuova collaborazione con i suoi colleghi più cari. I primi grandi nomi che potrebbero partecipare alla serata di Capodanno? Si vocifera che siano quelli di Gigi D’Alessio, Annalisa, Tony Effe e Geolier: se così dovesse essere, si tratterebbe di un vero colpaccio per l’ex direttore artistico di Sanremo, pronto a scontrarsi con le grandi serate della rete ammiraglia e di Canale 5.

Amadeus, con il nuovo anno torna Chissà chi è

Nel frattempo, anche se sul Capodanno del Nove ancora vige il massimo riserbo, una cosa è certa: Chissà chi è a gennaio troverà una nuova collocazione in palinsesto. Nessuna sospensione dello show, come si era discusso qualche tempo fa, a causa degli ascolti bassi: “Se dicessi che non ci ho sofferto per niente sarei bugiardo. Poi in cinque anni di Sanremo mi sono abituato alle polemiche, molte pretestuose che non sto ad elencare. Ma questo ti abitua ad andare dritto, perdere tempo a rimanerci male o rispondere non ha molto senso. Ognuno può dire quello che vuole, io devo concentrare le energie solo sul mio obiettivo”.

E così è stato: il programma si fermerà il 21 dicembre per la pausa natalizia e tornerà in onda a gennaio in prima serata: “Chissà chi è è uno dei format più longevi e solidi della tv mondiale e già dal suo arrivo sul nostro canale si era pensato a speciali di prima serata, scelta già intrapresa in passato con grande successo. Il nostro pubblico si aspetta di vedere Amadeus in prime time sul Nove, dopo lo straordinario successo de La Corrida“, ha dichiarato Laura Carafoli, SVP Content Networks & Streaming Local Productions Italy & Iberia for Warner Bros Discovery.

La voglia di sperimentare ad Amadeus non è mai mancata: gli ascolti bassi non lo hanno spaventato ed è sempre pronto a buttarsi anima e corpo in nuove sfide. “Immaginavo che ci potesse essere una difficoltà – ha spiegato il conduttore non troppo tempo fa – ma è sbagliato fare paragoni con Raiuno e Canale 5: quando tocchi il 7 per cento con La Corrida vale il 20 per cento su Canale 5 o su Rai 1″.