“Soffre di panico e disturbi post-traumatici”, Signorini fa causa a Google dopo i video di Corona per 5 milioni

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IPA Alfonso Signorini

Alfonso Signorini fa causa a Google per 5 milioni euro dopo la diffusione dei video di Fabrizio Corona. Secondo il conduttore e giornalista il colosso di Mountain View non avrebbe “fermato la campagna diffamatoria” realizzata dall’ex re dei paparazzi. Una situazione che avrebbe causato a Signorini danni non solo economici, ma anche psicologici.

Alfonso Signorini fa causa a Google per 5 milioni di euro

Per comprendere cosa sta accadendo dobbiamo fare un passo indietro allo scandalo che ha travolto Alfonso Signorini ormai diversi mesi fa. Una bufera nata dalle rivelazioni fatte da Fabrizio Corona in alcuni video di Falsissimo. Nel format web, Corona aveva accusato Alfonso Signorini di aver ricattato sessualmente alcuni concorrenti del Grande Fratello, promettendo l’ingresso nella Casa di Cinecittà in cambio di favori sessuali. Le accuse erano state seguite dalla diffusione di materiale privato del conduttore, fra chat e foto.

Alfonso Signorini aveva respinto le accuse, difendendosi in tribunale, e ora avrebbe deciso di fare causa a Google tramite i suoi legali Domenico Aiello e Daniela Missaglia. In particolare il presentatore accusa la piattaforma, sostenendo che questa “non avrebbe agito in modo tempestivo, efficace e adeguato per eliminare i contenuti lesivi, prevenirne la ripubblicazione e bloccare la diffusione di contenuti identici, derivati o sostanzialmente simili”. Il prossimo 20 dicembre avrà luogo la prima udienza.

Come sta Alfonso Signorini dopo i video di Fabrizio Corona

Nel documento, che è stato depositato dai legali di Alfonso Signorini, si parla della salute mentale del conduttore, decisamente provato da quanto accaduto. Lo scandalo, le rivelazioni di Fabrizio Corona e la diffusione dei dettagli privati della vita del giornalista, avrebbero avuto ripercussioni gravissime sul suo benessere psicofisico.

Nel testo si parla di “una sofferenza intensa, prolungata e concretamente incidente sulle abitudini di vita, sui rapporti sociali e sulla gestione della propria esposizione pubblica”. I legali riferiscono la chiusura dei profili social, per via delle continue critiche, la scelta di ritirarsi dalla scena pubblica e la paura costante di ricevere dei nuovi attacchi.

Gli avvocati, per confermare questa situazione, hanno presentato anche una perizia medica specialistica, sottolineando l’esistenza di un danno psichiatrico. “Dalla relazione emerge un quadro psicopatologico di particolare gravità, manifestantesi in una sindrome ansioso-depressiva con componenti fobico-sociali, episodi compatibili con attacchi di panico e sintomi riconducibili all’area post-traumatica”, si legge.

Oltre al danno psicologico, Alfonso Signorini avrebbe subito a causa di questo scandalo anche un danno economico. Dopo i Falsissimo di Fabrizio Corona infatti ha scelto di allontanarsi da Mediaset, dove era stato indicato come il prossimo conduttore del GF Vip (poi affidato a Ilary Blasi), e dove guadagnava un milione e 200mila euro l’anno.

I legali, nello specifico, hanno spiegato che il contratto di Signorini “prevede un minimo annuo garantito pari a un milione e duecentomila euro, di cui una parte consistente, ovvero 480mila euro, è specificamente attribuita allo sfruttamento dei diritti di immagine”.

Una cifra piuttosto alta, legata alla considerazione del giornalista come “figura di primo piano nel panorama mediatico nazionale”.