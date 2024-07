Fonte: Getty Images Alessandra Mastronardi

Il Giffoni Film Festival 2024 avrà luogo a Salerno dal 19 al 28 luglio 2024. Si tratta della 54esima edizione della kermesse cinematografica, dedicata ai ragazzi. Tra i diversi ospiti del festival, anche Alessandra Mastronardi, che ha sfilato sul red carpet della manifestazione con un look che esaltava la sua figura esile.

Insieme a lei, nella serata del 27 luglio 2024, anche un’altra attrice molto amata. Si tratta di Carolina Crescentini, che ha sfilato con un outfit dal colore brillante. Ospite della serata anche la conduttrice radiofonica Ema Stokholma.

Alessandra Mastronardi, la gonna alta rosso acceso

Alessandra Mastronardi è una delle giovani attrici italiane più amate dalle nuove generazioni e non. L’ex protagonista de I Cesaroni, infatti, ha dimostrato il suo indiscutibile talento sia in produzioni televisive di successo, come L’allieva, che cinematografiche. Ma a ogni sua apparizione pubblica l’artista conferma anche il suo gusto in fatto di stile, scegliendo look sempre eleganti, ma mai banali.

Anche al Giffoni Film Festival 2024, Alessandra Mastronardi ha scelto un look dal sicuro effetto. L’artista, infatti, ha indossato una gonna a vita alta rosso fuoco. Il capo d’abbigliamento era aderente e seguiva le sue curve, aprendosi in uno spacco posteriore e fermandosi sotto le ginocchia dell’artista.

Fonte: Getty Images

Alessandra Mastronardi ha accompagnato la gonna con un micro top che lasciava la sua pancia scoperta. Il capo d’abbigliamento, dalle spalline large, era fermato posteriormente da un fiocco da cui partivano delle strisce di stoffa che scendevano lungo l’esile figura dell’attrice. Il top era bianco e ricamato da delle figure a fiori arancioni, rossi e lilla, con foglie verdi. Sotto la gonna, Alessandra Mastronardi ha indossato delle scarpe col tacco beije con doppia fascia sul davanti.

L’attrice ha colorato il suo look anche con dei gioielli, indossando una parure in oro, formata da girocollo e bracciale, dalla trama intrecciata spessa. Alessandra Mastronardi ha sfoggiato anche un braccialetto rosso e degli anelli. I capelli dell’attrice erano fermati in una coda di cavallo alta e la sua bellezza era accesa da un rossetto rosso acceso, coordinato alla gonna, e da un make-up degli occhi appena accennato.

Carolina Crescentini ed Ema Stokholma, i look

Oltre ad Alessandra Mastronardi, anche un’altra attrice famosa, Carolina Crescentini, è stata ospite del Giffoni Film Festival, nella serata del 27 luglio 2024. L’artista ha sfoggiato, per l’occasione, un abito lungo fucsia dal taglio ampio e dallo scollo rotondo.

Fonte: Getty Images

Il vestito era accompagnato da due bracciali rigidi color argento, alcuni anelli, e da una collana viola, formata da diverse perline. Anche le scarpe dell’attrice, che s’intravedevano dall’abito lungo, erano grigie. L’artista ha lasciato i suoi capelli biondi slegati e modellati in diverse onde. Il make-up, invece, puntava, sugli occhi con l’utilizzo delle tonalità del viola.

Ema Stokholma, invece, ha scelto i pantaloni per presenziare alla manifestazione cinematografica.

Fonte: Getty Images

La conduttrice radiofonica, infatti, ha indossato alla kermesse un completo pantalone e top blu scuro. La parte inferiore del look era aderente, con taglio alla caviglia, la parte superiore, invece, presentava un sorprendente cut-out sul seno e scollo all’americana. Il completo era accompagnato da scarpe col tacco alto bianche e un semplice chignon, come hairstyle.