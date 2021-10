Alena Seredova, primo giorno di nido per Vivi: la foto tenerissima su Instagram

Alena Seredova mamma: foto dolcissime su Instagram

Un’Alena Seredova visibilmente commossa, quella che è comparsa su Instagram, per immortalare il primo giorno di scuola di sua figlia Vivienne Charlotte. Nell’immagine che ha voluto condividere con i suoi followers, la showgirl ha annunciato che la sua bambina ha iniziato il nuovo percorso al nido.

Alena Seredova accompagna Vivienne

La modella ceca non ha nascosto l’emozione per il primo giorno di nido di Vivienne, avuta dal compagno Alessandro Nasi il 19 maggio del 2020. Nella foto, mamma e figlia compaiono insieme e sono davvero meravigliose. Si tratta della prima “separazione” dopo la nascita, per loro, dopo aver vissuto per un anno e mezzo l’una al fianco dell’altra com’era naturale che fosse.

Nonostante l’evidente commozione per questo giorno così speciale, Alena Seredova è apparsa perfetta con un look casual e i capelli raccolti in una coda alta che mettono in risalto i lineamenti del suo viso molto particolari e sempre affascinanti. Per la piccola Vivienne, invece, la sua mamma ha scelto un completino color panna e uno zainetto di peluche, recante la tenerissima scritta My First Bag.

L’amore di papà Alessandro Nasi

La nuova avventura di Vivienne Charlotte ha coinvolto anche il suo papà, Alessandro Nasi, che si è mostrato raggiante e pieno d’orgoglio per la sua bambina, che ha aperto un importante capitolo della sua giovanissima vita. Nei suoi occhi traspare tutto l’amore che prova per Vivienne e anche per la sua mamma, resa ancor più meravigliosa dalla nuova maternità sbocciata in età matura e dopo molti anni dai primi figli.

Chi è Alessandro Nasi

Alessandro Nasi è un imprenditore di Torino e discendente diretto della famiglia Agnelli. È infatti il cugino di John e Lapo Elkann. È cresciuto a New York, dove ha vissuto, per poi tornare in Italia a studiare finanza e amministrazione. Nel 2005, entra a far parte del Corporate Business Development in Fiat come dirigente, per poi diventare vice presidente della società finanziaria Exor, holding controllata dagli eredi delle famiglie Agnelli e Nasi. Da Alena Seredova ha avuto la figlia Vivienne Charlotte, lei invece è già mamma di Louis Thomas e David Lee, avuti dal matrimonio con Gigi Buffon.