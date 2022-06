Alba Parietti vittima dei ladri in casa: il duro sfogo su Instagram

Fonte: IPA Alba Parietti ieri e oggi: 60 anni e sempre splendida

Solo sentir le parole “furto” o “ladri” fa accapponare la pelle. Non tanto per il valore oggettivo delle cose che ci vengono portate via, quanto perché si tratta di un gesto davvero violento nei confronti della propria privacy. È come se qualcuno violasse il nostro mondo, la nostra famiglia, i nostri ricordi più preziosi. Ed è proprio quello che ha raccontato Alba Parietti su Instagram, spiazzando tutti i suoi amici e follower con parole intrise di rabbia, ma anche di consapevolezza. Sono le parole di una donna ferita sì, ma che non ha nessuna intenzione di lasciarsi trascinare giù dai cattivi sentimenti e che vuole preservare a tutti i costi la sua ritrovata (e meritata) felicità.

Alba Parietti derubata in casa, lo sfogo su Instagram

“Nei mesi ho scoperto che da casa mia sono spariti oggetti”, così inizia il lungo post che Alba Parietti ha deciso di condividere su Instagram per raccontare ciò che le è accaduto. Da mesi la conduttrice è vittima dei ladri che, nel corso del tempo, hanno portato via oggetti e vestiti importanti, tra i quali cita ad esempio quello Versace che ha indossato lo scorso anno per il suo compleanno.

Non è tanto il valore intrinseco dei capi a pesarle, quanto quello affettivo, legato a ricordi importanti e scorci di una lunga vita vissuta, anche professionalmente parlando. La Parietti ha descritto un lungo elenco di “abiti storici, per me ricordi importanti, borse, pezzi di abbigliamento irripetibili. A casa mia non c’è null’altro da rubare che abbia un valore sul mercato: i quadri sono tutti dipinti da mio nonno o di mia madre, ricordi di famiglia“. Perché sì, la ricchezza di una casa si nutre di oggetti che sono indissolubilmente legati a pezzi di famiglia, specialmente quelli che non ci sono più.

Perché Alba Parietti ha deciso di non denunciare i furti

Sebbene possa sembrare una scelta insolita, Alba Parietti ha spiegato che non ha intenzione di denunciare i furti avvenuti in casa propria. E nel lungo sfogo su Instagram ne ha spiegato le ragioni, dandoci ancora una volta prova della grande forza d’animo che la contraddistingue. “Ho pensato anche di fare denuncia – ha scritto -, poi mi sono resa conto che ogni volta che pensavo di andare a farlo mi saliva la rabbia. Perché i furti sono stati ripetuti nel tempo, sono stati presi i pezzi di abbigliamento più importanti. Perdono per essere perdonata, per tutto ciò che la vita mi ha dato”.

Non denunciare è una scelta dettata dalla consapevolezza, di certo non un gesto di paura. “Denunciare la persona o le persone che penso possano essere state – prosegue nel post – significa rinunciare, anche per pochi minuti, allo stato di grazia, di serenità che vivo. Lascio a chi mi ha privato di oggetti, ricordi, abiti ecc. la soddisfazione di indossarli pur non essendo loro. In questo momento qualsiasi cosa disturbi, anche solo per cinque minuti, la mia felicità, una denuncia sicuramente la disturberebbe, non fa onore a ciò che la vita mi ha regalato”.

Alba Parietti, la ritrovata felicità al fianco di Fabio Adami

Come ci si aspetta sul profilo di ogni personaggio pubblico che si rispetti, purtroppo anche in un caso del genere la conduttrice ha ricevuto critiche da chi ritiene incomprensibile la sua scelta. Non ne sono mancate anche nei confronti della sua scelta di mostrare gli interni della propria casa, cosa che – a detta di alcuni – potrebbe aver fatto da “specchietto per le allodole”.

Ma si sa, le critiche non tardano ad arrivare sui social e nessuno ne è esente, soprattutto le celebs. Questo è un momento d’oro per Alba Parietti che ha ritrovato la felicità e l’amore al fianco di Fabio Adami, con il quale è già andata a convivere dopo tanti anni da single. Una storia che intende vivere appieno, com’è giusto che sia, e che non ha nessuna intenzione di macchiare con sentimenti o emozioni negativi.