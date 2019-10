Alba Parietti ricorda la fidanzata del figlio, morta in incidente

Un post toccante quello pubblicato da Alba Parietti sul suo profilo Instagram il 18 ottobre 2019, giorno dell’anniversario di Luana, 25enne morta in incidente nel 2006.

Alba racconta ai suoi follower un dolore privato ancora molto doloroso, Luana era infatti fidanzata del figlio Francesco, e lo fa in occasione della ricorrenza della scomparsa della giovane, e della morte della madre della stessa Luana. “Ora che Franca tua madre ti ha raggiunto spero abbia con te trovato pace amore”. Perché la perdita di un figlio è il dolore più forte e inconsolabile che possa esserci al mondo. E Alba, che ha conosciuto bene Luana, non come madre ma quasi, dice che da allora ha capito “cos’era l’inferno“.

Era la notte tra il 17 e 18 ottobre del 2006 . Era il giorno del tuo 25 esimo compleanno. Era un giorno in cui tu ti aspettavi sorprese bellissime e sulla strada, per non investire un uomo in bicicletta trovasti la morte. Rimarrai nel mio cuore, con quel tuo sorriso , con la tua bellezza con quel senso di ingiustizia che non riuscirò mai a placare. Una ferita per sempre il dolore più forte del mondo per tua madre e per Francesco , mi figlio che ti amava. E nessuna parola o gesto non riuscì a dare conforto e consolare .

Quel giorno e nei giorni , nei mesi successivi io capii cos’è l’inferno. E per me è stato quel senso di impotenza rispetto a tutto ciò che era accaduto e il dolore lo strazio senza fine che ne conseguì. Nulla è stato più uguale. Anche il mio modo di vedere la vita . Tutto sembrava così inutile .Ma tu sarai sempre Luana bellissima , dolce e sorridente generosa nel ricordo di noi tutti. Nelle lacrime che verso ancora oggi ogni volta che penso alla tua vita tragicamente e ingiustamente spezzata . Ora che Franca tua madre ti ha raggiunto spero abbia con te trovato pace amore bellissima. Indimenticabile tesoro , adorata Luana ❤️nei miei occhi per sempre #vittimedellastrada