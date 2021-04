Al Bano, come sta dopo il vaccino e come va con Loredana Lecciso

editato in: da

Al Bano Carrisi è da sempre uno dei personaggi più amati del panorama musicale italiano, e negli ultimi anni ha fatto molto chiacchierare il suo triangolo amoroso con Loredana Lecciso e Romina Power. Ma il suo cuore batte solo per la bella showgirl, mentre con la sua ex continua ad esserci un buon rapporto professionale. Tuttavia, in una recente intervista il cantante ha voluto fare il punto della situazione.

Sulle pagine del settimanale Voi, l’artista di Cellino San Marco è voluto tornare nuovamente sull’argomento squarciando (almeno in parte) il velo sulla sua vita privata: “Con Loredana va tutto molto bene, non mi lamento. Con lei condivido il progetto familiare di due figli da instradare. Poi, quello che succederà a lungo termine non sono in grado di prevederlo” – ha spiegato Al Bano – “Diciamo che adesso viviamo un bel presente”. Negli anni passati, in effetti, pare che la sua relazione sia stata piuttosto tumultuosa.

Tra alti e bassi, rotture e riavvicinamenti, Al Bano e Loredana Lecciso hanno vissuto momenti difficili. Che ciò sia coinciso con la rinnovata liaison professionale tra il cantante e la sua ex moglie Romina Power non ha fatto che aumentare i sospetti dei fan. Ma tutti coloro che hanno sempre sperato in un ritorno di fiamma devono ora rassegnarsi: è per la showgirl pugliese che i suoi sentimenti non si sono mai spenti. E forse la quarantena è servita proprio a riscoprire la passione che si celava sotto le ceneri del loro rapporto.

Al Bano ha infatti trascorso questi mesi difficili nella sua tenuta di Cellino San Marco, insieme alla Lecciso e ai suoi due figli minori, Al Bano Jr. e Jasmine. Ad eccezione di qualche impegno televisivo – come quello che lo ha condotto alla giuria di The Voice Senior accanto proprio alla sua Jasmine – per il cantante la quarantena è stata l’occasione per riscoprire la sua famiglia. Tuttavia, in questo periodo ha vissuto anche l’enorme preoccupazione per il Covid, ed è per questo che ora inizia a vedere la luce in fondo al tunnel, grazie alla vaccinazione.

L’artista, che a breve compirà 78 anni, rientra infatti per fascia di età tra le categorie che hanno ora diritto al vaccino. E, qualche giorno fa, ha ricevuto la sua prima dose: “Sto bene. Ho letto, mi sono documentato, ho capito qual è la strada giusta da seguire e l’ho percorsa, convinto in merito alla sua importanza. Mi sono vaccinato il 29 marzo con Pfizer perché le indicazioni mediche per me hanno previsto questa scelta”. Loredana, invece, dovrà ancora attendere perché a 48 anni non appartiene ad alcuna categoria con priorità.