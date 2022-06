Agata Reale, ex di “Amici” lotta contro la leucemia: il gesto speciale di Maria De Filippi

Fonte: IPA e Ufficio Stampa Fascino Agata Reale, ex di "Amici": la leucemia e il gesto di Maria

Agata Reale, ex ballerina di Amici, ha parlato spesso della sua lotta contro la leucemia. Lo ha fatto anche di recente, grazie ai social, affrontando la sua realtà e ammettendo di aver nascosto la malattia per un anno, prima di riuscire a parlarne. Durante un’intervista, ha raccontato di cosa ha fatto Maria De Filippi per lei: gesti e parole speciali, che ancora una volta ci descrivono l’incredibile affetto della conduttrice verso chi ha lavorato con lei.

Agata Reale, come sta oggi dopo Amici: la battaglia contro la leucemia promielocitica acuta

Sono passati tantissimi anni da quando Agata Reale è stata ad Amici. Ciononostante, il tempo che scorre non ha raffreddato i rapporti. Era il 2009 quando ha avuto l’occasione di partecipare alla sesta edizione del talent show più amato di sempre. Dapprima gareggiò come ballerina e in seguito si affermò proprio per gli scontri con la professoressa Alessandra Celentano.

Da allora, di acqua sotto i ponti ne è passata e di cose ne sono successe: la ex concorrente è diventata moglie e mamma, ha avuto la possibilità di amare e di essere amata, di trovare il suo angolo di pace nel mondo. Poi, la scoperta della malattia, la difficoltà nel parlarne, le sue condizioni di salute, segnate in modo inevitabile dalla diagnosi: leucemia promielocitica acuta.

Il gesto e le parole di Maria De Filippi per Agata Reale

“Confesso che ho avuto un bel regalino, un regalo molto bello. E non solo, Maria mi ha mandato anche un messaggio molto, molto bello, che ho molto apprezzato. Era una lettera d’incoraggiamento, mi ha scritto che mi era vicina, di non mollare, che lei sapeva che sono una ragazza forte. Questa cosa non l’avevo mai detta”. Agata Reale ha rilasciato queste parole in occasione di un’intervista a Libero TV.

Non è stato facile per Agata affrontare la malattia. “Il giorno in cui sono entrata in ospedale mio marito era davvero disperato. La prima cosa che ha fatto è stata cercare aiuto per capire se era possibile avere qualche medico. Contattò proprio Luca Zanforlin. Lui fu il primo ad Amici a sapere della mia malattia. Appena Maria lo ha capito, anche Mauro del Monaco e tutto il team, si sono subito prodigati per aiutarmi. Sono stati eccezionali”. Le parole della Reale dipingono un quadro ben definito: il team di Amici è sempre stato molto unito, proprio grazie a lei, il filo conduttore: Maria De Filippi.

Le difficoltà e i problemi dopo la diagnosi

“Se credi in Dio, è il momento di pregare“. Queste parole, proferite dal medico che le ha diagnosticato la leucemia promielocitica acuta, Agata le ricorda bene tutt’oggi. Le sue stime di sopravvivenza, dopo la diagnosi, erano di 15 giorni, o al massimo tre mesi di vita. Le difficoltà, la lotta silenziosa e tenuta nascosta – per oltre un anno – i commenti sgradevoli sui social – “Sei diventata anoressica?” – e la rinascita. “Non mi aspetto nulla per il futuro, mi auguro solo di poter vedere crescere mia figlia“. E noi non possiamo augurarle che sia proprio così.