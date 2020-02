Adele magrissima e irriconoscibile all’Oscar Party di Beyoncé

editato in: da

È Adele la donna che più ha fatto parlare di sé agli Oscar 2020. Se c’è qualcosa che non passa inosservato in queste occasioni, infatti, sono i look e i make-up sfoggiati dalle star di fama internazionale: e la cantante è riuscita a trovare il modo per stupire tutti.

Dei chili persi da Adele si è parlato tanto: c’è chi giura che è infelice nella sua nuova forma, chi invece dichiara tutto il contrario. Anche tra i fan la divisione è netta: alcuni si complimentano con lei per aver raggiunto il suo obiettivo e altri, invece, si mostrano estremamente preoccupati per il drastico calo di peso. Ciò che è certo, però, è che la cantante ha lasciato tutti a bocca aperta all’afterparty degli Oscar organizzato da Beyoncé e Jay-Z.

Bellissima, magrissima e irriconoscibile (ha perso oltre 30 kg), Adele si è presentata al party con un look animalier e un make-up forte e deciso che non è passato inosservato. L’occhio cade subito sul punto vita ben delineato. Con questo nuovo stile e i kg persi, sono stati in pochi a riconoscere la cantante. A testimoniare il tutto ci ha pensato la presentatrice televisiva polacca Kinga Rusin, che ha postato sui suoi profili social un selfie che la ritrae con Adele, scattato dopo il party eludendo il divieto di fare foto, e ha raccontato l’evento.

Alla festa di Beyoncé e Jay Z di ieri – ha dichiarato la conduttrice – ho parlato con Adele di … scarpe. Ho intrapreso una conversazione con lei sui miei tacchi alti. Onestamente, non l’ho riconosciuta perché ora è magrissima! Abbiamo parlato ridendo finché non ha detto il suo nome…

La stessa Kinga Rusin, quindi, ha ammesso di non aver riconosciuto Adele per via della sua nuova forma fisica, molto diversa da quella mostrata quando era agli esordi o all’apice del suo successo. Nessun accenno a tristezza o a qualsiasi tipo di sentimento negativo: i fan possono stare tranquilli, quella descritta dalla presentatrice è un’Adele perfettamente a suo agio e ben predisposta al divertimento e alla conversazione. Al party organizzato da Beyoncé e Jay-Z anche tanti altri volti noti, tra i quali: Bradley Cooper, Charlize Theron, Rihanna e Jessica Alba.