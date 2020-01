Adele dimagrita 30 kg: le foto in spiaggia mostrano l’incredibile trasformazione

editato in: da

È un cambiamento impressionante quello della cantante Adele che, dopo aver perso circa 30 chili, è irriconoscibile. La cantante britannica negli ultimi due anni ha deciso di perdere peso e il suo corpo è mutato velocemente grazie a sport e dieta. Lo dimostrano le foto pubblicate da alcuni fan su Instagram in cui Adele è in vacanza ad Anguilla, nei Caraibi.

Negli scatti l’interprete di Hello sorride in spiaggia, mostrando un fisico asciutto. Burrosa e bellissima, Adele non aveva mai nascosto le sue curve e ne era sempre andata fiera. L’artista inglese spesso era finita al centro di atti di bullismo, presa di mira dai fan di Lady Gaga oppure criticata per il suo peso da Karl Lagerfeld che l’aveva definita come “troppo grassa”.

Lei, con grande dignità, ironia e forza, aveva respinto gli attacchi, forte di una voce meravigliosa e di un talento che ha conquistato milioni di fan. “Ho letto centinaia di battute su Twitter – aveva detto -, hanno detto che sono il test pilota per le torte, hanno ridicolizzato la mia gravidanza dicendo che sembravo già incinta, ma non mi importa. Chi critica il mio peso è ridicolo, punto”.

Negli ultimi anni però qualcosa è cambiato e la vita di Adele ha subito radicali trasformazioni che l’hanno portata, in breve tempo, a perdere diversi chili. Il motore di tutto è stato, probabilmente, l’addio a Simon Konecki, l’uomo a cui era legata dal 2011 e che nel 2012 le aveva regalato Angelo, il suo primo figlio. La coppia era convolata a nozze nel 2017, durante un concerto in Australia e Adele aveva espresso più volte la volontà di avere un secondo figlio.

Poi l’addio doloroso e improvviso, che avrebbe spinto la cantante a cambiare il suo stile di vita. Secondo alcune fonti vicine all’artista britannica, ad aiutare Adele nel suo processo di dimagrimento sarebbe stato il pilates, unito alla dieta Sirt. In soli due anni sport e alimentazione le avrebbero permesso di perdere sino a 30 chili.