Addio al pilota Ken Block: aveva 55 anni. Chi è la figlia Lia che ha seguito le sue orme

Fonte: Getty Images Ken Block, il legame con la figlia Lia

Un destino spezzato in modo tragico, quello di Ken Block, uno dei piloti di rally più forti in America. Star di YouTube, padre e marito, ha perso la vita durante un incidente in motoslitta. La dinamica è stata fatale e non gli ha lasciato scampo, così si legge su TMZ: anche all’arrivo dei soccorsi, che hanno tentato il possibile, non c’è stato nulla da fare per lui. Il dramma si è consumato lunedì 2 gennaio, di pomeriggio, a Park City nello Utah.

Ken Block è morto a 55 anni: l’annuncio su Instagram

Una vera e propria star, sempre con il sorriso e con il piede sull’acceleratore, tanto che anche la figlia Lia Block ha scelto di seguire le sue orme: Ken Block, 55 anni, è rimasto vittima di un incidente fatale sulla neve. Quella che avrebbe dovuto essere una giornata indimenticabile si è trasformata in un vero e proprio orrore per la famiglia Block, che adesso si ritrova a fare i conti con un addio prematuro.

Pilota, imprenditore, youtuber, padre, marito, amante dell’adrenalina e dei motori: ad annunciare la sua scomparsa è stato il team Hoonigan Racing, che ha fondato. “È con il più profondo rammarico che dobbiamo confermare che Ken Block è morto oggi in un incidente in motoslitta. Ken era un visionario, un pioniere e un’icona. E, soprattutto, padre e marito. Ci mancherà incredibilmente”.

Per il momento le cause sono ancora da accertare e si stanno verificando i dovuti controlli: Block stava guidando una motoslitta sulla neve, su un pendio abbastanza ripido, quando purtroppo il mezzo si è capovolto. Nessun commento per il momento da parte della famiglia: ha lasciato la moglie Lucy e tre figli, tra cui Lia, che ha scelto di seguire le sue orme.

Chi è Lia Block, la figlia di Ken

Una famiglia incredibilmente unita da un affetto profondo: è questo che si evince sfogliando le foto su Instagram di Ken Block. Un album dei loro ricordi più belli, intervallati dai successi lavorativi. Soprattutto, un orgoglio grande, quello provato per la figlia Lia, anche lei appassionata di rally. Sposato con Lucy Block dal 2014, la coppia ha messo al mondo tre figli.

Lia, in particolare, è stata spesso descritta come la “discendente di Ken Block”. Al di là della stessa vocazione del padre, ha iniziato ad appassionarsi a questo mondo all’età di 11 anni. Nella seconda stagione di Hoonicorn vs the World la figlia di Block si è messa al volante della Hoonicorn. Nonostante tutto – compresa la giovanissima età – ha dato prova più volte del suo talento sull’asfalto.

Il legame tra Ken e Lia Block: uniti dalla stessa passione

Il rapporto tra Ken e Lia Block è sempre stato davanti agli occhi di tutti, in particolare nei suoi video su YouTube o ancora nelle foto che il pilota ha spesso condiviso su Instagram. Uniti dal destino, padre e figlia hanno avuto la fortuna di amare la stessa passione, tanto che Ken ha insegnato a Lia a driftare quando aveva appena 13 anni, e a lanciarsi in quelle esibizioni rocambolesche che gli appassionati non potranno mai scordare.