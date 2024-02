Laurea in inverno: tutta l’ispirazione che ti serve per sfoggiare un outfit degno di lode

Come vestirsi il giorno della laurea affrontando le temperature poco indulgenti in grande, grandissimo stile

Fonte: Getty Lucy Hale con tailleur fantasia

E così, seppur come lieto epilogo di quella che è parsa essere una interminabile ma epica saga, il fatidico giorno è arrivato. Catastrofici crolli nervosi ed emotivi a cadenza regolare, vita sociale ridotta al minimo indispensabile, imprecazioni volte a sé stesse e alla propria poca coscienza per aver scelto di intraprendere il percorso di studi ignare di tutto – o quasi – stanno oramai per divenire un lontano ricordo: la laurea è alle porte e ora non resta che ripagare ogni sforzo scegliendo una mise degna dell’occasione.

La quale, possibilmente, possa contribuire a rendere indimenticabile la giornata. Sì, perché non si tratta semplicemente di individuare il perfetto look da cerimonia, piuttosto di culminare in bellezza un tragitto tortuoso che, inevitabilmente, andrà a segnare la fine di un capitolo importante della propria esistenza. Nonché per porre fine al totale anonimato che ha contraddistinto tutta quella sfilza di mise arrangiate durante le sessioni d’esame. Sappiamo che è così, non c’è da vergognarsene, è una mera questione di priorità.

Outfit laurea in inverno: le regole essenziali per non sbagliare

Scherzi a parte, allo scopo di sentirsi a proprio agio nei propri panni, in occasione del tanto atteso e sognato giorno della laurea è bene che si riesca a optare per un look raffinato ed elegante ma che riesca, al contempo, a rappresentare la propria personalità lontano da forzature quanto più possibile.

Forse un compito assai difficile ma che, forgiata da mille fatiche, sappiamo non tentennerai a superare a testa alta. Specie se con il fondamentale contributo di tutta l’ispirazione fashion di cui hai bisogno, e che noi siamo prontissime a fornirti. Ecco, dunque, tutti i nostri preziosi consigli uniti in una pratica guida, che renderà la tua laurea in inverno indimenticabile.

Il tacito dress code stabilisce che qualsiasi cosa si decida di indossare il giorno dell’esame di laurea debba ritenersi consono all’ambiente accademico, comunicando sicurezza e buon gusto, possibilmente coniugando originalità e stile personale, con raffinata eleganza.

Ciò non significa necessariamente sentirsi obbligate a optare per il tradizionale – e, diciamocelo, da ritenersi a questo punto a tratti un po’ noioso e sorpassato – abbigliamento costituito da castigati camicia e tailleur. A meno che le proposte dello scenario moda inverno 2024 non ne propongano versioni variegate e ultramoderne, il che è proprio il caso attuale.

Come e perché scegliere il tailleur per la laurea in inverno: ecco cosa ci suggeriscono le celebrities

Sì, perché il canonico completo da donna formato da giacca e pantalone elegante è stato ultimamente oggetto delle più varie rivisitazioni, sino ad arrivare a costituire un vero e proprio must da accaparrarsi e a cui fare spazio nel proprio guardaroba invernale.

Linee strutturate e sartoriali, dall’aria androgina e all’insegna della comodità più assoluta sono i requisiti fondamentali dei tailleur a dominare lo streetwear dell’inverno 2024, amatissimi dalle celeb quanto da noi comuni mortali.

La palette colori? Ricca e inclusiva, intervallata da fantasie e giochi di colore in stile color-block. Insomma, quella del tailleur per la laurea

invernale sembra essere davvero una strategia vincente, capace di unire grande classe all’esigenza di fronteggiare le rigide temperature. Ma vediamo cosa ci suggeriscono le star a tal proposito!

Il tailleur a clessidra di Zendaya con dettaglio prezioso

Se abbiamo una certezza, in fatto di stile, questa è assolutamente come Zendaya non ne sbagli mai una: anche nella delicata evenienza

quale dover scegliere la giusta mise per il giorno della laurea invernale è, infatti, possiamo attingere dai suoi look.

Su tutti ricordiamo appunto il sofisticato completo sfoggiato qualche tempo fa dall’attrice, composto sì da giacca e pantalone, ma dalle linee

sinuose e iperfemminili che ci ha colpite dritte dritte al cuore.

Il lungo pantalone è a zampa, il blazer dalle grandi spalline imbottite e accentuate, invece, sfiancato e avvitatissimo. A completare il tutto la camicia a contrasto abbinata alla cravatta lucida, mentre la spilla gioiello serve a chiudere in bellezza con un accento luminoso.

Con mocassino oppure tacco alto poco importa, siamo più che certe che replicare un outfit del genere possa dimostrarsi senza ombra di dubbio un’idea azzeccatissima per una laurea in inverno.

Annalisa: tailleur e stravaganza? Per noi è un grosso sì

Lontana quanto più possibile dal rischio di comunicare noia e monotonia, la neosposa Annalisa ci ha invece proposto negli anni le sue molteplici versioni di tailleur: come per tante altre occasioni, anche nella mise da noi selezionata al di sotto il retrogusto è mannish, come suggerito dal pantalone a vita altissima morbido e voluminoso – comodità la parola d’ordine – ma contrastato da giacca stretta ad altezza vita e scollo profondo. Nel suo caso questa è lasciata aperta, a lasciare spazio ad un top rigido e strutturato.

Audace? Assolutamente sì, ma nessuno vieta di modulare la stravaganza dell’outfit da lei portato egregiamente con una blusa colorata aggiunta al di sotto, magari abbinata ad un paio di décolleté en pendant.

Classe e audacia con il blazer colorato di Veronica Ferraro

Il nero sarà pur di tendenza, questa è una verità innegabile, ma il colore è tutto ciò che meglio sa comunicare gioia. La stessa che, puntuale, accompagna un evento tanto atteso quale il giorno della laurea.

Motivo per il quale abbiamo amato questo completo oversize e dalla tinta vivace di Veronica Ferraro. Una giacca XXL scelta in sfumature luminose può far da sé il look intero, che può essere anche parte di uno spezzato abbinato a semplici gonna oppure pantalone. Perché, poi, non abbinare al look un bel rossetto della medesima nuance? Con calzatura a contrasto, addirittura, il risultato è garantito.

Mannish Style per Lucy Hale: il connubio gilet e cravatta è vincente

Amanti dello stile Mannish, a raccolta: se Zendaya ne ha offerto un minimo accenno, è Lucy Hale a fornirci la vera e definitiva ispirazione in questo caso, utile più che mai a distinguersi dalla massa.

Questa volta ammiriamo un completo a fantasia, in Principe di Galles, per la precisione, dotato di gilet di gusto vintage e pantalone ampio abbinati a cravatta e camicia bianca. Tradizionale, certo, ma terribilmente accattivante con un bel tacco e il giusto portamento.