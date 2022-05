Addio ad Alex De Benedictis: cosa faceva per i Pooh

Aveva lavorato per diverso tempo con i Pooh, in particolare con Red Canzian che aveva officiato anche il suo matrimonio: Alex De Benedictis si è spento a causa di una malattia, a soli 49 anni. A darne conferma i membri del gruppo che hanno affidato ai social parole di affetto e di ricordo.

Chi era Alex De Benedictis

Nato a Napoli il 22 ottobre del 1972, Alex De Benedictis viveva alle Canarie da diverso tempo e si occupava di organizzare eventi. Un lungo curriculum che lo ha visto molto impegnato anche nel mondo dello spettacolo italiano. Ricoprendo diversi ruoli, tra gli ultimi quello di band assistant dei Pooh durante la serie di concerti Pooh 50 – Reunion. E tra tutti i membri del gruppo aveva un legame speciale con Red Canzian, a cui De Benedictis ha fatto da personal manager a partire dal 2014. Legame che si è rafforzato anche con le nozze, infatti Canzian nel 2017 aveva officiato il matrimonio di Alex con la moglie Polly. Ma nel passato dell’event manager non sono mancate le luci della ribalta: il suo curriculum riporta un passato come attore (dal 1997 al 2000 in Un posto al sole) e, dal 1998 al 2013, una carriera come cantante.

Negli ultimi mesi una malattia lo ha portato a tornare in Italia, proprio come ha raccontato Red Canzian sui social.

Alex De Benedictis, i messaggi dei Pooh

Un lungo post su Facebook, corredato di immagini di momenti speciali e indimenticabili. Così Red Canzian ha voluto dedicare un tributo a un amico, ma anche a una persona che con la sua professionalità gli è stata accanto per diversi anni.

Scatti speciali, ricchi di sorrisi: da quelli del giorno delle nozze, ad altri legati a momenti di lavoro. E accompagnati da parole piene di affetto: “Oggi Alex ci ha lasciato… – si legge nella pagina ufficiale di Canzian su Facebook – A causa di un tumore devastante che in quattro mesi ha fatto il suo maledetto lavoro. Alex e Polly, con il loro bimbo meraviglioso vivevano da qualche anno a Lanzarote… e proprio da lì, Polly, mi mandò una richiesta d’aiuto dicendomi che Alex era a letto da due settimane e che non riusciva ad alzarsi a causa di una serie di metastasi che avevano intaccato il suo corpo, comprese anche alcune vertebre”.

Poi l’artista ha aggiunto: “Da quel momento ci siamo attivati e, con l’aiuto del fratello di Bea, siamo riusciti a far accogliere Alex al San Raffaele di Milano… È stato trasportato in Italia e operato, e aveva cominciato le radio terapie – si legge – . Dopo una nostra visita due settimane fa, sembrava che qualcosa stesse succedendo… sembrava che stesse reagendo bene, che avesse voglia di lottare… aveva ripreso a mandarci i messaggini con i suoi cuoricini blu… poi qualche giorno fa un’altra crisi, un’altra emorragia. Ieri sera si è addormentato verso le 18 e oggi, a mezzogiorno si è spento. Polly è stata grande e ha lottato per Alex fino all’ultimo attimo… Alex lascia la moglie, il loro bimbo, Aron, di 4 anni e la mamma Paola. Che la terra ti sia lieve amico caro. Red e Bea”.

Parole da cui emerge il dolore della perdita, ma anche il bel legame che li univa.

Anche Roby Facchinetti ha voluto scrivere parole in ricordo di Alex De Benedictis, nel suo post su Instagram si legge: “Il mio cuore piange per te, caro Alex, amico mio speciale che sei volato in cielo troppo presto. In questo dolorosissimo momento sono vicino alla moglie Polly e al piccolo Aron”. Dodi Battaglia infine ha voluto salutarlo attraverso il suo profilo Facebook scrivendo: “Ciao Alex. Fai buon viaggio”.

Un grande dolore per i Pooh, che hanno voluto condividere con i tantissimi fan per ricordare una persona importante della loro vita e del loro percorso artistico.