Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - Zecchino d'Oro Carlo Conti allo Zecchino d'Oro

Carlo Conti, direttore artistico dello Zecchino d’Oro presenta la grande novità di quest’anno: “Ha un grande spazio in prima serata”. È diventato così importante che “ho voluto ironizzare su me stesso, riprendendo lo slogan che feci per Sanremo. Così vedrete tre spot diversi, con tre canzoni differenti, in cui diremo ‘Tutti cantano lo Zecchino d’Oro’.

Lo Zecchino d’Oro torna in prima serata

Giunto alla 69ª edizione, lo Zecchino d’Oro va in onda in prima serata, venerdì 4 dicembre, su Rai 1 e Raiplay, eccezionalmente dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, in attesa del completamento della ristrutturazione del Cinema Teatro dell’Antoniano di Bologna.

“In questa edizione ci sono 14 canzoni in gara. Le canzoni sono in gara, non i bambini – precisa Carlo Conti – E sarà l’occasione per ricodare Peppino che dava la voce a Topo Gigio, protagonista anche quest’anno”.

Infatti, lo show, oltre a proporre la gara tra le canzoni, renderà omaggio alla storia dello Zecchino d’Oro, con i brani più amati reinterpretati dagli ospiti in giuria insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano: da Quarantaquattro gatti a Il coccodrillo come fa? per cantare insieme la storia del celebre festival di musica per bambini.

Sal Da Vinci presidente della giuria

Conti spiega come funziona la votazione delle canzoni: “Con me ci sono una cinquantina di bambini che votano le canzoni, da 6 a 10, perché da noi non c’è l’insufficienza e poi c’è una giuria di qualità composta daFlavio Insinna e Cirilli, che votano separatamente (il riferimento è a Tale e Quale Show dove fanno i duetti impossibili), Anna Tatangelo, Serena Rossi, Matilde Gioli, Carolina Rey e l’immancabile Cristina D’Avena. E Sal Da Vinci è presidente”.

Il voto dei bambini conta al 70%, quello degli adulti al 30%. “Faremo le cose molto sanremesi“, spiega Carlo Conti.

Carlo Conti e la frecciatina sulla prima serata

Carlo Conti conclude il collegamento in conferenza stampa con una piccola frecciatina all’organizzazione Rai:”È bello tornare in prima serata“, ma precisa “magari inizia un po’ tardino, ma non possiamo avere tutto nella vita. E siccome va in onda di venerdì, i i bambini non vanno a scuola il sabato e possono vederla”.

Una piccola insinuazione anche da parte del direttore artistico per il ritardo con cui iniziano i programmi della prima serata.

Cristiano Malgioglio, Enrico Nigiotti, Alberto Pellai, tra gli autori delle canzoni

Le 14 canzoni sono firmate da 25 autori – sia esperti di musica per bambini sia scrittori, insegnanti, produttori e grandi artisti – tra cui Cristiano Malgioglio (La matita colorata), Enrico Nigiotti (Stella marina, stella ballerina) e lo psicoterapeuta specializzato in educazione e prevenzione nell’età evolutiva, Alberto Pellai.

A interpretare i brani in gara, sempre dal vivo, 23 piccoli cantanti provenienti da 12 regioni d’Italia (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto) e una solista di New York, accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Margherita Gamberini.