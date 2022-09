“Verissimo”, Gabriel Garko: “Ho avuto paura di morire”. Il racconto dell’incidente

Verissimo riapre i battenti con la nuova edizione e, tra gli ospiti dell’esordio, Silvia Toffanin ha voluto anche Gabriel Garko. L’attore ha ripercorso le principali tappe della sua vita, segnata anche da due pericolosi incidenti, tra cui l’esplosione nella villa di Sanremo che lo ospitava per il Festival nell’edizione del 2016. “Ho avuto paura di essere bruciato vivo” ha raccontato alla conduttrice, rivivendo i vividi ricordi di quel drammatico episodio.

Gabriel Garko ricorda l’incidente a Sanremo: “Ho avuto paura”

Gabriel Garko è uno degli ospiti d’apertura della nuova edizione di Verissimo, al via da oggi pomeriggio su Canale5. Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, l’attore ha ripercorso le principali tappe della sua vita e i grandi traguardi di quest’anno: non solo i 50 anni festeggiati lo scorso luglio con un mega party, ma anche i 30 anni di carriera sul set. Nel corso della sua vita, tuttavia, ha dovuto fare i conti anche con tragici episodi, come l’esplosione in una villa di Sanremo nella quale ha visto in faccia la morte.

“Ero appena entrato in quella casa, ero rimasto per due giorni, al terzo c’è stato il botto” ricorda l’attore che, in quell’occasione, soggiornava in Liguria in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2016, in qualità di co-conduttore di Carlo Conti. Una fuga di gas ha mandato in frantumi la villa: la proprietaria morì, mentre l’attore si salvò miracolosamente rimediando un trauma cranico e qualche escoriazione.

“È stata un’esperienza che viverla non è stato bello” spiega a Silvia Toffanin. E rivela: “Ho sempre odiato due cose nei miei pensieri: non soffro di claustrofobia, ma in una situazione stretta non ci sto bene, perché lì sono stato bloccato dai muri caduti addosso. E poi ho avuto paura di essere bruciato vivo“. Gabriel Garko è scampato all’esplosione ed è riuscito ad uscire dalle macerie e dalle fiamme prima dell’intervento dei vigili del fuoco. Il ricordo dell’esplosione è pallido, ma non quello della paura provata in quei drammatici istanti: “Sono riuscito ad uscire da solo, io quel momento non me lo ricordo più e devo dire però che sono riuscito ad uscire per fortuna“.

Gabriel Garko e gli incidenti: l’importanza di vivere l’oggi

Nel corso della sua vita, tuttavia, Gabriel Garko ha dovuto affrontare anche un altro incidente che l’ha messo a rischio. L’occasione risale a tanti anni fa, prima dell’esplosione nella villa di Sanremo: “Sono uscito fuori strada con un SUV, mi si è spenta l’illuminazione della macchina, ero in una strada al buio. C’era la curva e purtroppo ho fatto un bel volo”. Anche in quell’occasione è rimasto miracolosamente illeso.

Esperienze di vita difficili da dimenticare, che l’hanno segnato nel profondo e che l’hanno fortificato e reso un uomo consapevole. A Silvia Toffanin rivela infatti come questi accadimenti gli siano stati d’aiuto per vivere al meglio il presente, mettendosi alle spalle quello che è stato: “Queste esperienze mi hanno insegnato quanto sia importante viversi l’oggi. Pensare al passato va bene, ma non bisogna fissarsi con il passato altrimenti si rischia di non andare avanti”.