Temptation Island, Antonio si dichiara alla tentatrice Sara: la reazione di Titti

La terza puntata dell’edizione autunnale di Temptation Island si apre con il racconto delle vicende di Titti e Antonio. I promessi sposi napoletani erano arrivati nel programma per risolvere qualche problema di gelosia in vista del matrimonio, ma una volta arrivati nel villaggio la situazione ha preso ben altra piega. Lui ha dichiarato di nutrire forti dubbi sui suoi sentimenti e, giorno dopo giorno, sembra avvicinarsi sempre più a una delle tentatrici.

Antonio il fidanzato ideale, ma per la donna sbagliata

Attenzioni continue, galanterie, complimenti e tenerezze. Parla con gli altri ma ha gli occhi rivolti a te, ti ascolta quando parli e si preoccupa di come stai. Per lui sei bellissima, sempre, e te lo ripete in continuazione. A volte è un po’ geloso, ma dopo i litigi organizza una cena a lume di candela per farsi perdonare. A Temptation Island Antonio prova a interpretare il fidanzato perfetto e alla tentatrice detta Saretta regala perle degne di un hit neomelodica: “Io e te siamo la stessa persona”. E si sbilancia sempre di più. A Sara ha affermato di voler continuare a frequentarla anche fuori, di considerarla una persona importante e di provare per lei sentimenti mai provati prima.

Mai provati prima, neppure con Titti, ossia la donna cui, appena un paio di mesi prima, ha fatto la proposta di matrimonio. E Titti, ormai con domicilio al pinnetu, guarda e ascolta tutto. “Che schifo” è la frase che le sentiamo pronunciare più di sovente. È il disgusto per un uomo che diceva di amarla e adesso abbraccia un’altra e anche il rimorso di aver già versato l’anticipo per la sala del matrimonio. Ma a lei, dice, serve tutto: è la batosta necessaria a trovare la spinta per ricostruirsi una vita da sola.

Titti principessa del villaggio

Di edizioni ne abbiamo già viste un po’ e sappiamo come funziona. Sono quelle che hanno subito i tradimenti peggiori, le ragazze che più si mostrano indignate con il fidanzato che, infine, con il suddetto fidanzato tornano a casa mano nella mano. Speriamo che Titti si salvi o che, per lo meno, a casa oltre al fedifrago si porti la nuova consapevolezza acquisita nel villaggio. Dopo lunghi anni di complessi e insicurezze, passati a nascondere un corpo che non ha nulla di male ma che lei non riusciva ad amare, nelle ultime settimane la fidanzata campana sta ritrovando la sicurezza in sé stessa.

Il merito è anche delle compagne di avventure, le altre fidanzate che di lei si prendono cura. E, quando se ne dimentica, le ricordano che è bella dentro e fuori. Le regalano abiti nuovi e sessioni di trucco e parrucco, la riempiono di fiori e attenzioni. E Titti si è concessa di giocare a fare la principessa, sfilando in uno splendido abito da sera rosa mentre i tentatori la riempivano di applausi. Evviva il girl power. La morale è sempre quella: le amiche sono un investimento decisamente più affidabile di quello di un fidanzato.