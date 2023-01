“Non vergognarti delle tue lacrime”: Silvia Toffanin, l’emozione per la perdita mai superata

Discreta, attenta, empatica e sempre pronta all’ascolto: Silvia Toffanin è diventata un vero e proprio fenomeno nelle interviste one-to-one, cucendosi addosso il format che conduce con successo ormai da diversi anni. Protagonista in uno studio che si è spogliato di tutto, con un pubblico ridotto e che non si vede mai, la conduttrice veneta si è trasformata nell’unico punto di riferimento per i suoi ospiti, che si raccontano con sincerità rispondendo alle sue tante e curiose domande. Capita, a volte, che i ruoli si ribaltino. Ed è quello che è successo durante l’intervista a Valentina Persia.

Silvia Toffanin, le lacrime per il lutto mai superato

Le sue interviste sono costruite con eleganza, cuore e un pizzico di allegria. L’incedere di Silvia Toffanin è sicuro, i suoi passi spediti verso la meta e con un obiettivo prefissato: far sentire tutti a proprio agio. È da qualche anno che la situazione è però cambiata: la conduttrice ha somatizzato il suo vissuto e oggi non riesce a non immedesimarsi nel dolore delle persone che ha di fronte.

Piange spesso, senza trattenersi davanti alle storie più dolorose, dimostrando un lato umano che quasi aveva voluto tenere nascosto in favore della sua professionalità. E succede, talvolta, che l’intervistato si accorga che quella sua emozione è speciale e che va oltre la sola empatia che è comunque propria del suo carattere.

È successo durante la lunga chiacchierata con Valentina Persia, andata in onda il 7 gennaio al ritorno dalle feste natalizie e nella quale si è dimostrata particolarmente emozionata. Chi aveva di fronte ha immediatamente colto la natura delle sue lacrime: “Continuo a parlare con lui (con il compagno Salvo, ndr), a mandargli le mie preghiere e spero sia sempre orgoglioso di me. Come credo che la tua mamma possa essere, e lo sarà, orgogliosa di te. È un amore comunque”.

E prosegue: “Scusami se mi sono permessa, ma io ti seguo tantissimo con i miei figli, il sabato e la domenica siamo sempre collegati ed è bello. Non vergognarti mai di quelle lacrime, perché le lacrime fanno parte dell’amore. Anche io piango spesso, perché il pianto è una dedica d’amore e io lo dedico, non soltanto a Salvo. Purifica l’anima ed è più bello sorridere dopo”.

La perdita della mamma e il ritorno in onda

Silvia Toffanin ha perso sua mamma, Gemma Parison, a fine 2020. Un dolore che non ha mai nascosto e che ha portato anche davanti al pubblico, tornando in onda immediatamente dopo la sua morte. L’annuncio era arrivato direttamente dai canali social della trasmissione, nei quali si leggeva: “Un grande abbraccio da tutti noi alla nostra Silvia per la perdita della sua amata mamma Gemma”.

Da quel momento, sebbene sia andata avanti con grande coraggio e determinazione, Silvia Toffanin ha cambiato il suo modo di approcciarsi alle interviste. La discrezione è rimasta il suo punto fermo ma non ha più paura di emozionarsi e dimostrare con coraggio il suo lato più fragile. È quello che è accaduto con Valentina Persia ma anche con tanti altri protagonisti del suo programma, tutto incentrato sulle storie dei suoi ospiti.