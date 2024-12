Grande Fratello, Shaila e (quasi) tutti contro Helena. Signorini: “È inaccettabile”

A tener banco nelle scorse ore è stata la furibonda lite tra Helena Prestes e Shaila Gatta, che hanno donato al pubblico una delle pagine peggiori di questa edizione del Grande Fratello. La goccia che ha fatto traboccare il vaso? Una lettera che Helena ha scritto a Lorenzo Spolverato – attuale frequentazione dell’ex Velina – per il suo compleanno. Gelosia, rabbia, parole forti (davvero troppo) e in generale l’isolamento della modella sudamericana hanno costretto Alfonso Signorini a intervenire.

Il rimprovero di Alfonso Signorini

Shaila ed Helena non se le sono mandate a dire ma, nello specifico, protagoniste della lite tra le due sono state le parole terribili della Gatta. A nulla sono valse le scuse dell’ex Velina di Striscia e Alfonso Signorini, sul piede di guerra, ha deciso di fare a lei (e non solo) una bella ramanzina, evidenziando il comportamento scorretto.

“È inaccettabile vedere una donna che si scaglia così contro un’altra donna – ha esordito -. Quando dici a Helena ‘Tu senza gli altri non sei nessuno’ hai intenzione di ferirla. Far sentire l’altro una nullità è una malvagità. Non faccio un discorso di parolacce, guardo ai contenuti che sono terribili. ‘Te vuoi dare fastidio, non lo so in Brasile che cavolo di cultura avete, ma tu dai fastidio e lo fai apposta’, anche questa è una cosa che non si può accettare perché ogni cultura è una cultura con la ‘c’ maiuscola. (…) Io me la prendo anche con Giglio, che aveva quella faccia da schiaffi, lì che rideva anziché intervenire. Sei stato zitto e ridacchiavi, un uomo dovrebbe sempre difendere una donna in difficoltà. ‘Io quella la chiudo nella sauna e la faccio esplodere”, hai detto una roba terribile”.

Signorini ne ha avute proprio per tutti, anche per Jessica Morlacchi che in questi giorni ha mostrato un certo fastidio nei confronti di Helena Prestes. Anche in questo caso, il conduttore ha ritenuto opportuno sottolineare alcune parole forti e decisamente “troppo”, che per un momento ci hanno fatto ricordare il caso Bellavia di qualche tempo fa.

La Morlacchi ha dato a Helena della “squilibrata”. “Non sta bene, è una persona malvagia, cattiva, crudele. È una provocatrice seriale, gode nel fare queste cose. (…) Io vorrei che Helena stesse lontana da me perché se pensi di provocarmi io ti chiedo di lasciare stare, te lo chiedo con molta educazione”, ha ribadito.

Ma Helena Prestes ci è o ci fa?

Nulla può giustificare un certo accanimento nei confronti di qualcuno, sia dentro la Casa del Grande Fratello che al di fuori. Ma inevitabilmente vien da pensare che Helena Prestes sia davvero un’abile giocatrice. Il suo è stato davvero un passato difficile, nel suo cuore albergano esperienze e ricordi che dai 16 anni in poi l’hanno segnata profondamente, cosa che non ha mai nascosto. Così come non ha nascosto l’infatuazione per Lorenzo Spolverato, ribadendo di “amarlo” ancora seppur come amico.

Helena riesce a essere onesta ma al contempo ci si chiede se ci sia o un po’ ci faccia. L’aura da provocatrice c’è – ma lo ha ammesso lei stessa -, se c’è da difendersi lo fa ma è anche capace di attaccare, quando vuole. C’è qualcosa che il pubblico non deve dimenticare: Helena è una veterana dei reality show e ne conosce a menadito i meccanismi. Da un’azione si scatena una reazione e lei, ripetiamo, lo sa bene.