Grande Fratello, pagelle del 2 dicembre: il segreto di Lorenzo ed Helena (5), Morlacchi sottotono (4)

Avevano preannunciato una puntata del Grande Fratello piuttosto accesa e, in effetti, così è stato. I nuovi ingressi sono stati accolti con non poco stupore dagli inquilini già reclusi da mesi, mentre Alfonso Signorini non ha perso occasione per rimproverare chi si è scagliato con parole e atteggiamenti durissimi nei confronti di Helena Prestes. Intanto proprio quest’ultima ha messo in circolo un segreto tra lei e Lorenzo Spolverato che, finalmente, è stato rivelato dai diretti interessati. Questo e altro nella puntata del 2 dicembre.

Gli autori sono diventati assidui lettori di X, voto: 7

Cosa non si fa per attirare l’attenzione del pubblico? Gli ascolti sempre più deludenti del Grande Fratello sono sotto gli occhi di tutti e gli autori lo sanno bene. E non è un caso che da qualche settimana, in particolare per la diretta del 2 dicembre, abbiano deciso di consultare i social (soprattutto X) dove i telespettatori commentano assiduamente il reality show. Una mossa corretta perché spesso sono proprio loro che invitano il programma a trattare certi temi, a soffermarsi su questioni e situazioni che vengono considerate di rilievo (o gravi, come nel caso della lite tra Shaila ed Helena). Non si possono risollevare le sorti di un programma da un giorno all’altro, ma almeno ci stanno provando.

Luca Calvani che se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, voto: 8

È inutile. Quando tutti si agitano e si dimenano su questioni talvolta giuste e altre volte totalmente inutili, ecco che Luca Calvani se ne sta lì, beato nella sua consapevolezza e sicuro di voler stare dalla parte giusta: la sua. Calvani non si piega facilmente alle dinamiche della Casa e questa è una grande abilità per qualunque giocatore. Perché lui giocatore lo è, eccome, ma nel senso migliore del termine.

Sempre misurato, mai banale e pronto a prendere posizione anche quando tutti stanno dalla stessa parte. Luca non volta le spalle agli amici ma se c’è da criticarli non le manda a dire, sempre con grande educazione. Lorenzo gli dà del commediante? Beh sì, lo è e lo fa in modo superbo.

Zeudi Di Palma da Miss Italia a Temptation Island è un attimo, voto: 6

Cosa ci fa Miss Italia al Grande Fratello? Anche qui gli autori hanno fatto proprio una bella mossa: sono riusciti a trovare un impensabile nesso tra la modella e un inquilino già presente in Casa. La bella Zeudi Di Palma ha avuto un minuscolo flirt con Alfonso D’Apice, entrato al GF dopo la ex Federica Petagna. Sì, siamo in odore di nuovo triangolo ma dato il piglio della bella Zeudi ci sembra improbabile che possa prender piede. Poi, come si suol dire, mai porre limiti alla provvidenza…

Jessica Morlacchi sottotono, voto: 4

Il percorso al Grande Fratello è ricco di momenti gioiosi ma anche di momenti di totale down e sembra che Jessica Morlacchi sia proprio in questa seconda fase. L’ugola d’oro della Casa ha perso un po’ di quel piglio che inizialmente l’aveva caratterizzata, facendola molto apprezzare dal pubblico che l’ha simpaticamente ribattezzata “Bridget Jones”. Jessica è ironica e autoironica, ha una personalità forte ma anche fragile e proprio queste fragilità sembra stiano avendo la meglio su di lei. Cosa che si rispecchia anche nell’atteggiamento con gli altri inquilini, in primis con Helena Prestes: il suo “attacco di gelosia” è apparso immotivato persino ai suoi fan. Ci auguriamo che possa tornare la Morlacchi che ha conquistato il pubblico.

Monsè madre-figlia e la quota trash è servita, voto: 7

Alla fine ce l’hanno fatta: Maria Monsè e la figlia Perla Maria sono entrate nella Casa più spiata d’Italia. Si dice che la showgirl abbia insistito parecchio non solo per partecipare al reality di Alfonso Signorini, ma per avere la ragazza fresca di diciottesimo lì con sé. Al netto delle indiscrezioni, è certo che durante la loro permanenza al Grande Fratello porteranno un po’ di pepe. La “quota trash” magari non sarà determinante per risollevare le sorti di questa edizione al di sotto delle aspettative, ma certamente questa coppia frizzante farà parlare di sé. Il primo balletto madre-figlia con tanto di abito uguale è già andato in onda. Ne vedremo delle belle.

Il segreto di Lorenzo ed Helena, voto: 5

Se n’è parlato tanto al di fuori della Casa, ma anche al suo interno non sono mancate le chiacchiere. Finalmente Alfonso Signorini ha svelato il segreto di Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes che, stando a quanto si vociferava già, avrebbero avuto un flirt prima di partecipare a questa edizione del reality.

Tutti lo sanno e nessuno ne parla. Per farla breve, interrogati uno per volta i diretti interessati hanno confessato che Lorenzo ed Helena si erano già messi in contatto prima di partecipare al Grande Fratello infrangendo, di fatto, il regolamento che vieta ai futuri concorrenti di entrare in contatto. Le quattro versioni effettivamente coincidono.

Javier ha ammesso “Helena mi ha detto che loro si erano già sentiti, si erano detti di proteggersi a vicenda qui dentro, lei mi ha fatto capire che loro già si conoscevano”. Yulia, poi, ha aggiunto qualche dettaglio in più, parlando di “confidenze che mi ha fatto Helena”, di “messaggi vecchi tra di loro prima di questo programma in cui scherzavano, parlavano”. “Secondo me si sono cercati per fare amicizia perché sapevano che entrambi avrebbero partecipato“, ha aggiunto.

E in effetti è stato proprio così. “So che ti aspettavi da me un po’ più di sincerità – ha detto Helena a Signorini -, questo segreto l’ho tenuto per tanto tempo perché so che non reagirebbe bene lui. Prima di entrare qua io e Lorenzo ci siamo scritti su Instagram, io ho cercato lui (…), io ho chiesto a lui di proteggermi perché avevo paura di entrare qua, ma non mi ha mai promesso niente”. Spolverato ha confermato tutto: “Ho fatto una cosa che non si fa e soprattutto mi sono fidato della persona sbagliata perché mentre ero in Spagna questa cosa è uscita da lei. (…) Helena mi ha scritto su Instagram quando ha saputo la lista dei concorrenti ufficiali (…), ho visto che era lei e son caduto. Ho risposto, abbiamo parlato un po’ in generale e si è creata una complicità di scherzo e di anime. Non ci siamo mai visti, il patto era che questa cosa sarebbe rimasta tra di noi perché mi sono subito reso conto di aver fatto una cavolata. (…) C’era un accordo di spalleggiarci, che poi non è neanche andata così”.