“GF Vip”, un nuovo concorrente si ritira per gravi problemi di salute

Sarebbe dovuta entrare al GF Vip come nuova concorrente, ma la madre di Giulia Salemi – Fariba Tehrani – ha dovuto rinunciare a questa nuova avventura all’interno del Loft di Cinecittà. Il motivo sembra essere molto serio e legato a un problema di salute che l’ha colpita proprio nei giorni precedenti all’ingresso, motivo per il quale ha deciso di ritirarsi.

GF Vip, perché Fariba Tehrani si è ritirata

Le anticipazioni sul suo ingresso erano arrivate direttamente da Alessandro Rosica, che aveva rivelato come la madre di Giulia Salemi stesse completando la quarantena per fare il suo ingresso all’interno della Casa. A pochi giorni dal debutto, però, un grave problema di salute l’avrebbe costretta a ritirarsi ancor prima di iniziare il gioco.

“La notizia che non avrei mai voluto dare. Fariba ha scoperto un problema abbastanza grave, è uscita ieri dalla quarantena e sta passando questo momento delicato con la figlia e Pier. Ti sono vicino Fariba, la salute prima di tutto!”, ha spiegato Rosica, che però non è sceso nei particolari del disturbo che ha colpito la mamma di Giulia Salemi.

Si tratterebbe comunque di un problema da non sottovalutare, dato che Fariba si è affidata alle cure di sua figlia e di suo genero, Pierpaolo Pretelli, che Giulia ha conosciuto proprio all’interno della Casa del Grande Fratello. Non si sono solo conosciuti ma anche innamorati e, da quei giorni, non si sono più lasciati.

Oggi, Giulia Salemi è parte integrante del cast televisivo della trasmissione ed è presente in prima serata per il sentiment dei social, attivissimi durante la puntata e durante la settimana. Come concorrente, invece, ha partecipato per ben due volte e in entrambi i casi ha trovato l’amore. La prima esperienza le ha regalato il sorriso al fianco di Francesco Monte, mentre nel 2020 ha conosciuto il suo attuale compagno Pierpaolo Pretelli.

I nuovi Vip attesi nella Casa del GF Vip

Un’edizione lunghissima, torrenziale, che chiaramente richiede l’introduzione di nuovi nomi per rinforzare il cast. Tantissime, inoltre, le uscite con televoto flash per problemi disciplinari, dal primo aperto per Giovanni Ciacci fino a quello di Elenoire Ferruzzi, accusata di comportamenti non idonei perpetrati nei confronti di Nikita Pelizon.

I nuovi concorrenti sono quindi attesi a stretto giro di giorni, già prima delle feste natalizie per le quali non ci saranno pause. Il GF Vip terrà infatti compagnia ai telespettatori anche a dicembre e con un doppio appuntamento molto speciale. Il reality debutta infatti in una delle serate più ambite della settimana: quella del sabato sera. Lo scontro atteso è con Ballando con le stelle, che si appresta a raggiungere la finalissima con l’ultima puntata in programma per il 23 dicembre.

Già noti i nomi delle due Vip che dovrebbero fare il loro ingresso all’interno della Casa. Star del Bagaglino e attrice, Milena Miconi è pronta per creare nuove dinamiche e sconvolgere i labili equilibri stabiliti dai concorrenti in gioco. Con lei, dovrebbe entrare anche Manuela Villa. Una donna fortissima, con un bel carattere adatto alla competizione televisiva tipica del Grande Fratello.