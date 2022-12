“GF Vip 7”, scatta la censura: grida fuori dalla Casa. Il motivo

Il GF Vip 7 è finito di nuovo al centro dell’ennesima polemica: il reality show condotto da Alfonso Signorini è stato fin troppo chiacchierato negli ultimi mesi, e la partenza, con il Caso Marco Bellavia, non è stata delle migliori. Questa volta a far discutere sono state delle urla fuori dalla Casa, destinate ad Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Naturalmente è intervenuta subito la regia, che ha scelto di censurare le reazioni dei concorrenti.

GF Vip 7, urla e grida fuori dalla Casa: il motivo

Non è la prima volta che succede, e in realtà i concorrenti di tutte le edizioni del GF Vip hanno dovuto fare i conti almeno una volta con coloro che urlano insulti fuori dalla Casa. Momenti difficili, che fanno anche capire l’indice di gradimento da parte del pubblico, certo, ma che fanno anche riflettere. Questa volta a finire al centro della polemica sono stati Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

Come riportato da Fanpage, una donna si è munita di megafono e ha iniziato a urlare degli insulti fuori dalla Porta Rossa. “Antonella, vergognati. Tavassi, siamo tutti con te”. Ad avere ascoltato la donna sono stati Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. In cortile era presente Luca Onestini, che ha riferito ai compagni di aver sentito anche le seguenti parole: “Edoardo, sei un pollo”.

GF Vip 7, perché la regia ha censurato la reazione dei concorrenti

Naturalmente Tavassi e la Incorvaia hanno deciso di informare immediatamente la Fiordelisi e Donnamaria dell’accaduto. Il momento, però, non è stato mandato in onda, perché la regia ha deciso di togliere l’audio. Si sono sentite solo alcune frasi, come “Ma pure prima è arrivata questa”, e naturalmente la frase a sostegno di Tavassi. Alla fine, la regia ha staccato di nuovo l’audio, per poi riattivarlo solo in seguito, a conversazione finita.

Perché è successo? Alla regia e agli autori non piace molto l’idea di mostrare le reazioni dei concorrenti a ciò che proviene dall’esterno. Anche perché, se lo facessero, potrebbero incentivare ulteriormente questi eventi, e portare altre persone al di fuori della Casa a dare fastidio ai concorrenti pur vederli in difficoltà. Una scelta che non si può non sostenre.

GF Vip 7, l’indice di gradimento di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Il tira e molla di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non è piaciuto molto al pubblico, così come le personalità dei due concorrenti. L’indice di gradimento è chiaro: sin da quando Edoardo Tavassi è entrato nella Casa del GF Vip 7, il pubblico ha tifato per lui. Ex naufrago dell’Isola 2022 condotta da Ilary Blasi, Tavassi è brillante e soprattutto sa come far ridere.

Alfonso Signorini sostiene il suo GF Vip

La scelta del cast della settima edizione del GF Vip non è stata accolta in modo positivo dal pubblico: troppi nomi sconosciuti, ben pochi “famosi”, e soprattutto personaggi che non riescono a convincere fino in fondo. Alla base ci sono anche dinamiche che ormai si ripetono in ogni edizione. Nonostante le critiche, Alfonso Signorini ha sempre sostenuto le sue idee e soprattutto i concorrenti scelti. Il conduttore, che ha sempre promesso di rivoluzionare il reality, portando anche tematiche di attualità, dovrà confrontarsi con lo share e con il gradimento da parte del pubblico.