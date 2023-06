Chiara Ferragni costa cara alla Rai: multa da 170mila euro per Sanremo 2023

Una multa da 170000 e un richiamo per l’esibizione di Blanco: Sanremo 2023 è costato caro alla Rai che – a qualche mese dalla finale – torna a fare i conti con le scelte fatte sul palco, quello in cui per la prima volta è salita Chiara Ferragni nelle vesti di co-conduttrice. Amadeus l’ha corteggiata per anni ma è riuscito ad averla al suo fianco solamente per il suo quarto Festival. Potrebbe addirittura tornare nel 2024, anche se non c’è proprio niente di fatto, soprattutto perché è ancora molto presto per trattare le indiscrezioni come delle conferme. Le motivazioni di tale sanzione si leggono nella nota di Agcom.

Maxi-multa alla Rai, Chiara Ferragni nel mirino

Le motivazioni sono molto chiare e sono tutte contenute nel comunicato di Agcom, diramato a seguito della decisione di comminare una sanzione da 170000 euro direttamente alla Rai, con un richiamo per l’esibizione di Blanco: “Le violazioni accertate riguardano cinque episodi di mancata indicazione dell’inserimento di messaggi pubblicitari e il caso della pubblicità occulta del social network Instagram e del profilo del conduttore Amadeus“.

Sull’esibizione di Riccardo Fabbriconi, si specifica: “Con riferimento all’esibizione del cantante Blanco, il Consiglio dell’Autorità, a maggioranza, con l’astensione del presidente e il voto contrario della Commissaria Giomi, ha richiamato la Rai per il mancato rispetto della dignità umana e l’istigazione alla violenza e per non aver ottemperato agli obblighi, previsti dal vigente contratto di servizio, di promozione e diffusione di contenuti che valorizzano i principi di tutela della legalità e della dignità della persona, come declinati nel vigente contratto di servizio”.

Ricordiamo che il profilo Instagram di Amadeus, personale, è stato aperto scherzosamente proprio da Chiara Ferragni per sganciarsi da quello di coppia, che per anni ha condiviso con sua moglie Giovanna Civitillo. Durissime le parole di Maurizio Gasparri, componente della Commissione di Vigilanza Rai: “La Rai dovrebbe far pagare ad Amadeus la multa di 170mila euro decisa dalla Agcom a causa della pubblicità occulta di Instagram che ha visto coinvolto il conduttore di Sanremo. Perché deve pagare l’azienda e quindi i cittadini attingendo ai soldi del canone una sanzione la cui responsabilità viene addossata al noto conduttore? Amadeus apra il portafoglio, strapagato come è, e si assuma le sue responsabilità”.

E aggiunge: “Chiederò, con un’interrogazione in Commissione Parlamentare di Vigilanza, garanzie su questo fatto. Se Amadeus ha sbagliato non deve essere la Rai a pagare, a maggior ragione essendo una società pubblica sostenuta in buona parte con il canone. Amadeus viene multato e Amadeus deve pagare”.

Il caso Rosa Chemical

Un Sanremo decisamente turbolento, quello del 2023, che ha visto il debutto di Chiara Ferragni e l’inizio della crisi del suo matrimonio con Fedez. Tutto sarebbe partito, almeno apparentemente, dal bacio che suo marito si è scambiato con Rosa Chemical, in gara con il brano Made in Italy. Il caso (se così si può definire), archiviato dopo l’esposto presentato dall’associazione Pro Vita & Famiglia, pare che non sia destinato a ripetersi.

A parlarne è stato l’ad di Rai Roberto Sergio al Festival dell’Innovazione organizzato da Il Foglio: “Criticai l’atto sessuale in prima fila simulato da Fedez e Rosa Chemical in fascia protetta, non ho criticato i baci. Era inaccettabile. Se ricapiterà una cosa del genere ovviamente non sarà consentita”.