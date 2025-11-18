Amici 25, Michelle Cavallaro lascia: il confronto con Lorella Cuccarini

Ci ha riflettuto Michelle Cavallaro e alla fine ha preso la sua decisione: l'allieva di canto ha lasciato Amici, dopo un tenero confronto con la sua coach Lorella Cuccarini

Per chi segue Amici, l’abbandono di Michelle Cavallaro non è stato esattamente un colpo di scena. La decisione dell’allieva di canto è stata dettata da un profondo malessere, che aveva già espresso in precedenza, prima di giungere a una decisione definitiva dopo la puntata di domenica. Nel pomeridiano andato in onda il 17 novembre, Michelle si è confrontata con Lorella Cuccarini, ma il conforto della sua coach di canto non è bastato a farle cambiare idea.

La crisi di Michelle dopo la puntata

La crisi di Michelle Cavallaro non è esplosa nello studio di Amici, ma è arrivata dopo. Quando la cantante si è ritrovata dietro le quinte, nel post puntata, insieme ai suoi compagni ha cominciato a dare i primi segni di cedimento. “Me ne torno a casa, in questi giorni non sto bene, non me la sento. Non sento di avere la forza per fare le altre puntate. Probabilmente è sbagliato, lo so. Ho bisogno di uscire, ho bisogno di andare a casa”, ha detto.

Sostenere i ritmi del talent non è semplice ed è del tutto naturale che, a volte, si senta il bisogno di mollare. Una parola infelice, certo, ma da intendersi in casi del genere come scelta consapevole: sarebbe giusto sacrificare il proprio benessere mentale, per il programma? Senza contare le insicurezze che possono nascondersi dietro l’apparente entusiasmo di un ragazzo o una ragazza così giovane.

Nella puntata di domenica, inoltre, Michelle si era ritrovata ad affrontare il giudizio negativo di Alessandro Cattelan. Cosa che, con tutta probabilità, ha influito almeno in parte sul suo pensiero: “Non mi sento tanto pronta, mi sento estremamente piccola, sento che è tutto più grande di me“, ha ammesso. E Lorella Cuccarini, che conosce bene la sua allieva, non ha nascosto la sua preoccupazione: “Negli ultimi tempi ho notato che ti stai spegnendo, che invece di caricarti, sei sempre meno presente”.

“Ho tanto lavoro da fare ancora. Mi spiace averle fatto magari perdere tempo, averle fatto credere in una persona che forse non ha tutte le carte in regola per essere qui”, ha aggiunto Michelle.

Il confronto con Lorella Cuccarini e l’addio

Non è un caso che la cantante, subito dopo la puntata, abbia chiesto un confronto con la sua coach. Lorella Cuccarini si è sempre mostrata materna e comprensiva nei confronti dei suoi allievi e anche stavolta non è stata da meno. Il confronto ne ha fatto emergere l’empatia e la voglia di capire le ragioni del disagio di Michelle.

Lorella non ha “fatto muro”, non ha messo in discussione le parole dell’allieva, ribadendo: “Io vedo come se ti stessi spegnendo invece di accenderti, sento che stai regredendo”. Una situazione che – ha tenuto a sottolineare – non equivale a un fallimento, anzi: nella vita è importante guardarsi dentro e non bisogna darsi colpe quando si sente di non farcela. Bisogna darsi tempo, cosa che vale nel privato come nella professione.

“Credo che dentro di te qualcosa ci sia, devi tirare fuori un carattere che credo tu abbia”, ha aggiunto prima di farle una proposta: “Mi spiace così tanto vederti così, ma sappi che se avessi intenzione di lasciare la scuola, ci sarebbe la possibilità per te di rientrare l’anno prossimo o fra due anni“. Michelle ha lasciato la scuola, ma la porta di Amici per lei resta socchiusa.

“Io mi tiro indietro perché sono consapevole di non poterlo fare in questo momento – ha spiegato ai suoi compagni di avventura -. Devo prendere la scelta più giusta per me. Ho tante cose su cui dover lavorare. Mi dispiace, volevo ringraziarvi, mi porterò un bel ricordo di voi e vado via con il sorriso”.

