“Amici 2022”, Maria salva Asia dall’eliminazione. Ma il pubblico sui social si scatena

Maria De Filippi ha voluto stupire tutti durante la puntata dello speciale della domenica pomeriggio. La conduttrice ha infatti offerto ad Asia, giovane ballerina che stava per essere eliminata dalla scuola di Amici, un banco speciale, che potrebbe permetterle di rimanere nel talent show seguita da due professionisti.

Amici, Raimondo Todaro elimina Asia e si scontra con la Celentano

L’appuntamento domenicale di Amici si è aperto con una sfida: Raimondo Todaro ha messo a confronto la sua allieva Asia con un’altra ballerina, la giovane Claudia, per capire chi potrebbe continuare il proprio percorso nella scuola di talenti. L’insegnante di danza, dopo le esibizioni delle due ragazze, ha deciso di affidare l’ambita maglia alla sfidante, lasciando indietro la ballerina della sua scuderia Asia, che da sempre aveva suscitato qualche perplessità tra i professori della scuola.

La giovane infatti era stata reclutata da Todaro con qualche riserva: essendo un’autodidatta aveva da un lato dimostrato di avere un grande talento, ma dall’altro le sua capacità non sono mai state supportate da basi di tecnica. Per questo lo stesso coach di ballo aveva fatto una scommessa sulla ballerina, augurandosi che il percorso all’interno della scuola avrebbe dato in poco tempo i risultati sperati.

Evidentemente però la giovane non ha convinto del tutto il suo insegnante, che dopo qualche settimana dall’inizio delle lezioni ha pensato di affidare il suo banco a qualche altra artista più talentuosa. Dopo la sfida Raimondo ha quindi proclamato Claudia come vincitrice della sfida, e a sorpresa è intervenuta Alessandra Celentano, parecchio infastidita dalla scelta del collega: “Quello che è successo era già scritto, e non è vero che non sei un giudice, perché noi siamo qui per giudicare i ragazzi ogni giorno”. Durissima, ha continuato esortandolo a fare meglio in futuro: “Impara a fare il maestro, lavora di più con loro, devi cambiare il tuo atteggiamento. Hai preso in giro Asia dall’inizio: ma cosa pretendi in un mese? Se lei ti piaceva prima, adesso dovrebbe piacerti ancora di più, perché ha dato il massimo per quello che poteva“.

Todaro si è giustificato spiegando che ha voluto giudicare il momento, ma a quel punto è intervenuto anche Emanuel Lo: “Allora non dovevi proprio prenderla – ha esordito il coreografo – è un ragionamento strano che non capisco. Sei tu che non hai capito cosa volevi fare con Asia e ti ritrovi oggi a fare una sostituzione strana”.

Amici, Maria De Filippi e il banco del pubblico per Asia: è rivolta sui social

A quel punto a interrompere la discussione tra i professori è stata Maria De Filippi, che ha letteralmente salvato Asia dall’eliminazione. La conduttrice ha infatti svelato l’esistenza di un nuovo posto nella scuola, “il banco del pubblico”, un’opportunità data a cantanti e ballerini sul punto di uscire dalla scuola.

A decidere la permanenza dell’allievo in questione sarà appunto il pubblico da casa, che con un televoto potrà decidere le sue sorti all’interno del talent show. Una novità per il programma, che potrebbe cambiare la composizione della classe anche nei mesi a venire. Se da un lato Asia ha tirato un sospiro di sollievo – perché potrebbe essere seguita da due professionisti continuando la sua avventura ad Amici – dall’altro i telespettatori si sono scatenati sui social, mostrando tutta la loro disapprovazione sul provvedimento della De Filippi a favore della ragazza.

“Ma cosa significa il banco del pubblico? Vi prego, sono stati fatti fuori ballerini molto più forti di Asia senza seconde possibilità”, ha scritto una fan del programma su Twitter. Anche tanti altri utenti si sono scagliati contro “il banco del pubblico”, ricordando che tanti altri cantanti e ballerini – tra il serio e il faceto – avrebbero potuto continuare il loro percorso nella scuola. Adesso spetterà proprio agli spettatori decidere se Asia merita questa opportunità.